Alien Isolation 2 è ufficiale! Ora non resta che attendere

Con un messaggio atto a celebrare il decimo anniversario dall'uscita del primo capitolo, The Creative Assembly ha confermato che il seguito del celebratissimo survival horror, Alien Isolation, è entrato nelle prime fasi di sviluppo.

Il titolo originale, per chi non lo sapesse, è stato un must per il genere dei survival horror in prima persona, oltre che uno, se non IL, titolo più rappresentativo per il franchise di Alien.

I motivi sono tutti da trovare in un'ottima intuizione da parte degli sviluppatori, che hanno messo da parte ogni parvenza da titolo action, in favore di un claustrofobico survival horror dove ci si ritrova a scappare, costantemente, dal temibile Xenomorfo.

Con un'IA avversaria pensata per cacciare senza sosta il giocatore, percependone i respiri, i passi e i suoni provocati, e un'imprevedibilità costante, Alien Isolation (che potete trovare su Amazon a prezzo scontato) è diventato ben presto un cult del genere, facendo richiedere a gran voce ai fan un seguito che potesse risultare anche migliore del primo episodio.

Un'impresa per nulla facile, visto il delicato bilanciamento che permeava il gioco, ma che a quanto pare, dopo dieci lunghi anni, è stata abbracciata dagli sviluppatori che oggi hanno deciso di annunciare questo nuovo capitolo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il messaggio cita testualmente:

È stato a dir poco incredibile assistere alla vostra passione per il gioco nel corso degli anni e vederlo raggiungere così tanti giocatori in tutto il mondo. L'entusiasmo, l'eccitazione, le urla e il coraggio di fronte al più grande assassino del cinema sono stati profondamente gratificanti. Che siate veterani della modalità Incubo o che vi stiate calando nei panni di Amanda Ripley per il primo emozionante tentativo, volevamo esprimervi la nostra profonda gratitudine. È stato un progetto da sogno realizzato da un team brillante e l'accoglienza che gli avete riservato nel corso degli anni è straordinaria. In occasione del 10° anniversario, ci sembra giusto farvi sapere che abbiamo ascoltato le vostre richieste di soccorso in modo forte e chiaro. Oggi sono lieto di confermare, a nome del team, che il sequel di Alien: Isolation è in fase di sviluppo. Non vediamo l'ora di condividere con voi ulteriori dettagli quando saremo pronti. Ancora una volta, grazie. Alla prossima volta, Al Hope, Direttore creativo di Alien: Isolation.

Al momento, purtroppo, non ci è dato sapere nulla di più in merito e sicuramente ci sarà da attendere molto prima di poter vedere qualcosa di concreto, ma già il fatto che lo stesso team sia al alvoro su questo seguito ci riempie di speranza.