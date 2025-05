Forza Motorsport, ecco i contenuti per il ventesimo anniversario del franchise

Dopo anni di attesa, il leggendario tracciato di Fujimi Kaido fa finalmente ritorno nell'universo di Forza Motorsport, coronando due decenni di evoluzione della serie racing di Turn 10 Studios. L'aggiornamento che celebra il ventesimo anniversario del franchise non si limita però a reintrodurre uno dei circuiti più amati dalla community, ma ridefinisce l'esperienza multiplayer con l'introduzione dei Public Meetups, una funzionalità richiesta a gran voce dai fan che promette di rivoluzionare il modo di interagire online.

Con i suoi 16,5 chilometri di tornanti mozzafiato e un dislivello di 826 metri, Fujimi Kaido rappresenta la quintessenza dell'esperienza touge giapponese, un paradiso per gli appassionati di drift che possono ora sfidare le 144 curve di questo tracciato iconico. L'aggiornamento, disponibile dal 5 maggio su Xbox Series X|S e PC, include anche nuove auto, funzionalità per i volanti da corsa e contenuti commemorativi che ripercorrono la storia della serie.

La vera novità che cambierà il modo di vivere Forza Motorsport sono i Public Meetups, eventi multiplayer aperti dove i giocatori possono incontrarsi senza le restrizioni delle competizioni tradizionali. Quattro le modalità disponibili al lancio: un Drift Meetup dedicato esclusivamente a Fujimi Kaido attivo 24/7, una versione analoga per il Nürburgring Nordschleife, più due modalità con votazione del tracciato per esperienze di drift e giri liberi. I giocatori possono entrare e uscire liberamente, modificare le proprie auto durante la sessione e votare per cambiare circuito, creando un'esperienza social mai vista prima nella serie.

"I Public Meetups rappresentano il nostro modo di rispondere alle richieste della community di avere uno spazio dove semplicemente godersi le proprie auto preferite insieme agli amici, senza la pressione della competizione," spiegano gli sviluppatori. "È un ritorno alle origini del piacere di guida condiviso."

Dopo anni di attesa, 144 curve mozzafiato tornano a sfidare i piloti virtuali più esperti.

L'intelligenza artificiale dei Drivatars ha ricevuto sostanziali miglioramenti, con un nuovo sistema multi-linea che garantisce corse più pulite e sicure. Per gli utilizzatori di volanti, invece, è stata introdotta una calibrazione specifica per ogni vettura, con un numero di gradi di rotazione dal tutto aperto al tutto chiuso (lock-to-lock) autentico per ciascun modello, particolarmente evidente nelle auto da corsa che tipicamente hanno un'escursione dello sterzo più limitata.

Per celebrare il ventesimo anniversario, Turn 10 ha creato uno speciale Tour permanente nella modalità Carriera che permette ai giocatori di rivivere l'evoluzione della serie attraverso le auto di copertina di ogni capitolo precedente. A partire dalla Honda NSX-R del 2005, protagonista del primo Forza Motorsport, fino alla Porsche 911 GT2 RS del 2018 di Forza Motorsport 7, i giocatori potranno ripercorrere la storia del franchise in sette serie distinte.

L'esperienza nostalgica è arricchita dal ritorno di tracce musicali iconiche provenienti da Forza Motorsport 3, 4, 5 e 6, insieme a tre nuove composizioni create appositamente dal compositore originale Lance Hayes. Completando tutte le serie dello Spirit of Motorsport Tour, i giocatori potranno sbloccare l'Acura NSX Type S 2022, mentre terminando l'Open Class Tour si ottiene la nuovissima Nissan Z NISMO 2024.

Gli appassionati di drift troveranno pane per i loro denti non solo con Fujimi Kaido, ma anche con nuove auto specificamente pensate per questa disciplina, come la Toyota Supra MkIV Formula Drift #34 del 1995, che può essere sbloccata gratuitamente ottenendo un punteggio di almeno 20.000 punti nell'evento Drift Rivals "Super Supra".

I completisti potranno inoltre collezionare tute da corsa a tema per ogni precedente capitolo di Forza Motorsport, disponibili come ricompense per il completamento delle varie sfide del Challenge Hub, insieme a livree celebrative per le auto di copertina storiche.

Nuove auto leggendarie e miglioramenti tecnici

L'aggiornamento introduce anche il pacchetto "Racing Heroes Car Pack" (disponibile a $4,99), che include l'attesissima Mazda Furai del 2008, la Ford Mustang GT3 2024, la Nissan Silvia Spec-R Formula Drift #215 del 2001, la Toyota Mark II Tourer V JZX100 del 1997 e la De Tomaso Pantera GT5 del 1984.

Inoltre, tutti i giocatori riceveranno gratuitamente una speciale livrea celebrativa del 20° anniversario per la Honda NSX-R 2005, insieme a un body kit MUGEN per personalizzare ulteriormente questa iconica vettura giapponese.

"Il ritorno di Fujimi Kaido è sia una lettera d'amore al Giappone che un tributo ai nostri fan," spiegano gli sviluppatori. "Speriamo vi divertiate a gareggiare e driftare con i vostri amici su tutte le sue 144 curve estreme."