Al nuovo trailer di Starfield è stato dato l’onere, o l’onore, di aprire la cerimonia di apertura della Gamescom.

Una serie di immagini di gioco, per lo più inedite, si sono intercalate mentre sul palco veniva suonato, dal vivo, il tema principale della colonna sonora.

Un’apertura dell’evento d’indubbia emozione e che mostra quanto Microsoft stia puntando tutto sulla nuova produzione targata Bethesda, la quale, almeno dalle prime indiscrezioni, pare essere particolarmente solida e convincente.

La performance live termina e la transizione si sposta sul nuovo trailer di Starfield, a metà strada fra il live action e scene realizzate in game. In pochi secondi, accompagnati da un remix in tinta eterea della celebre Rocket Man di Elton John, si alternano momenti di esplorazione, battaglie spaziali, scoperte minerarie… il tutto per mostrare il concept alla base del gioco: l’esplorazione.

Nel trailer, difatti, vediamo un astronauta di Constellation intento a salutare una giovane ragazzina, imbarcarsi in un viaggio ricco di momenti emotivi e ritornare da lei per, idealmente, raccontargli la sua esperienza.

Insomma un trailer ben confezionato e che, presumiamo, sarà quello dedicato al lancio del gioco e che vedremo circolare in lungo e in largo nelle prossime settimane.

Successivamente Todd Howard è salito sul palco, dichiarando che questa è stata la sua prima Gamescom e iniziando a sciorinare alcuni dettagli sul gioco, già elencati in precedenza e durante un recente Q&A, ribadendo quanto ognuno dei giocatori potrà realizzare il proprio viaggio fra le stelle, in maniera del tutto diversa da tutti gli altri

Piccola nota a margine, al termine della riproduzione del trailer, poco prima che Todd salisse sul palco, abbiamo assistito a un’altra scena particolarmente ilare, con un soggetto che si è lanciato sul palco per sbraitare qualcosa nel microfono tenuto da Geoff Keighley, prima di essere allontanato dalla sicurezza presente nella sala.