Sono passati diversi giorni da quando sono emersi gli innumerevoli leak di GTA 6, e si continua ancora a discutere di quanto accaduto. Dopo il commento ufficiale da parte di Rockstar Games ci si aspettava che la situazione si sarebbe equilibrata, ma a quanto pare continuano a emergere nuovi dettagli sulla faccenda. In particolare, sembra che l’utente che è riuscito a trafugare e pubblicare i leak del nuovo GTA ora dovrà vedersela con l’FBI.

Il gruppo di hacker che sono riusciti a violare la sicurezza di Rockstar Games, a quanto pare, sono riusciti a fare lo stesso anche con l’app di Uber, e si ritroverebbero a essere indagati dall’FBI. È stata proprio Uber a confermare con un comunicato la provenienza di questo hacker, sottolineando inoltre con quanto segue: “Siamo in stretto coordinamento con l’FBI e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e continueremo a sostenere i loro sforzi”.

Il gruppo di hacker non è nuovo a questo genere di attacchi, e già in passato sono riusciti a violare una serie di altre grandi compagnie di vari settori come Microsoft, Samsung, Nvidia e altre società, tutto questo nell’arco del 2022. In tutto ciò a Rockstar Games è andata particolarmente male, dato che si è vista pubblicare in rete una valanga di video sullo sviluppo del prossimo GTA 6, andando così a rovinare alcune possibili sorprese che avrebbero dovuto essere svelate in tutt’altra maniera.

Quel che succederà da adesso in avanti al leaker non è chiaro, ma non c’è dubbio che si sia fatto dei nemici molto potenti, i quali hanno già mosso dei primi importanti passi anche con l’aiuto e la coordinazione dell’FBI. C’è da dirlo, il livello ricercato a cinque stelle di GTA è stato ormai oltrepassato da questo hacker, solo che questa storia è avvenuta nel mondo reale e in quanto tale avrà reali ripercussioni.