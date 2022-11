Al giorno d’oggi, di videogiochi sulla cucina veramente validi se ne vedono davvero pochi. Certo, è facile trovare titoli che permettono di procacciarsi il proprio cibo e di cucinarlo, ma opere che abbiano proprio la cucina come elemento centrale, e che offrano un’esperienza realistica e intrattenente, sono piuttosto difficili da trovare. Ovviamente, però, ciò non significa che non esistano; cercando bene, infatti, si possono trovare giochi di cucina che si rivelano essere delle vere e proprie perle.

In questo articolo, quindi, abbiamo voluto raccogliere quelli che riteniamo essere i migliori 8 giochi incentrati sulla cucina, che potrete trovare su PC, PlayStation, Xbox e/o Nintendo Switch. Nei paragrafi che seguono troverete titoli di ogni tipo: dai gestionali a giochi d’azione, fino ad arrivare persino al genere horror!

#1 – Battle Chef Brigade

Data di uscita: 20 novembre 2017

Sviluppatore: Trinket Studios

Generi: azione, fantasy

Piattaforme: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Il primo titolo di questa lista è Battle Chef Brigade, un originalissimo gioco fantasy che ci mette nei panni di Mina, una giovane ragazza che decide di mettere alla prova le sue doti culinarie in una competizione in cui dovrà sfidarsi con tutti i migliori chef del regno. Nella nostra avventura cresceremo assieme a lei e affronteremo varie avversità che ostacoleranno il nostro cammino.

Come otterremo gli ingredienti per cucinare le nostre pietanze? Facendo fuori i mostri che popolano l’intero regno! Avremo a disposizione diverse abilità con le quali potremo affrontarli, ma attenzione: il nostro lavoro non si limita soltanto a preparare pietanze a destra e manca. Dovremo, infatti, preparare dei piatti che sapranno stupire i giudici, in base a fattori come l’elemento principale della portata e la diversità. Anche il più piccolo errore potrebbe compromettere il risultato, per cui è necessario prestare attenzione a tutti gli ingredienti che si utilizzano.

#2 – Overcooked! All You Can Eat

Data di uscita: 23 marzo 2021

Sviluppatori: Team17, Ghost Town Games

Generi: azione, co-op

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

In una lista del genere non può ovviamente mancare Overcooked, uno dei titoli più caotici che si possano trovare sul mercato. Unite le forze assieme ai vostri amici per domare una cucina che farà tutto fuorché venirvi incontro, mettendo in mezzo a voi infiniti ostacoli che renderanno la vostra vita un inferno. Armatevi quindi di un’enorme pazienza, e soprattutto procuratevi degli amici con i quali poter collaborare: essere in sincronia è un elemento chiave per questo gioco.

La serie al momento presenta due capitoli, con il primo che risale al 2016 e il secondo al 2018. Nel 2021 è stata rilasciato Overcooked! All You Can Eat, nel quale sono contenuti entrambi i titoli in versione rimasterizzata a 4K e 60 FPS, oltre a ovviamente nuovi contenuti inediti. Tra i vecchi livelli e quelli nuovi, infatti, quest’esperienza offre un totale di ben più di 200 livelli differenti!

#3 – Cooking Simulator

Data di uscita: 6 giugno 2019

Sviluppatore: Big Cheese Studio

Genere: simulazione

Piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Se siete alla ricerca di qualcosa che non si distacchi troppo dalla realtà e che, anzi, la emuli nel miglior modo possibile, allora Cooking Simulator è il titolo più adatto allo scopo. Questo gioco offre un’esperienza estremamente realistica di come sarebbe davvero occuparsi della cucina del proprio ristorante e preparare decine e decine di pietanze differenti, tramite l’ausilio di tutti gli utensili del caso e con una disposizione di più di 100 ingredienti.

Il gioco ha ottenuto un enorme successo sin dalla sua uscita, e come se non bastasse è persino disponibile per la realtà virtuale. Più immersivo di così non si può!

#4 – PlateUp!

Data di uscita: 4 agosto 2022

Sviluppatore: It’s Happening

Generi: gestionale, co-op, roguelite

Piattaforma: PC

PlateUp si presenta con una grafica molto semplicistica, che non rispecchia per niente il suo gameplay iper caotico. Proprio come in Overcooked, lo scopo di questo gioco è quello di fare squadra coi propri amici e gestire il proprio ristorante, il quale verrà inondato di clienti affamati e impazienti giorno dopo giorno, ma attenzione: a questo gioco è aggiunto anche l’elemento roguelite.

Ciò significa che man mano che si progredisce coi livelli avremo quindi la possibilità di sbloccare nuovi bonus che andranno a rendere ancora più variegato il gameplay, sia in modo positivo che in modo negativo. A ogni modo, l’elemento chiave di questo gioco è la cooperazione, senza la quale è pressoché impossibile riuscire ad avanzare, per cui assicuratevi di trovare degli amici coi quali poter collaborare al meglio.

#5 – Cook, Serve, Delicious! 3?!

Data di uscita: 14 ottobre 2020

Sviluppatore: Vertigo Gaming Inc.

Generi: gestione del tempo, simulazione

Piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Questo gioco è la definizione di “caos”, e probabilmente uno dei più difficili tra il suo genere. Il titolo ci mette a disposizione diversi luoghi nei quali potremo allestire la nostra cucina e servire i nostri clienti; se qui vi sembra che sia tutto normale, vi sbagliate di grosso. Il gioco infatti, man mano che si prosegue con la propria avventura, arriverà a raggiungere un livello di freneticità che andrà a mettere in difficoltà anche i giocatori più esperti, rendendo ogni livello una vera e propria sfida.

Cook, Serve, Delicious 3 è l’ultimo titolo della trilogia di cui il primo capitolo ha fatto il suo debutto nel 2012, e tutt’oggi continua a riscuotere un grosso successo per via del suo gameplay incredibilmente sfidante e per le grafiche ben curate. Nella serie, infatti, ogni pietanza e ingrediente presenta una cura nei disegni estremamente dettagliata, andando a ritrarre l’alimento in questione con un realismo impressionante, considerando lo stile cartoonesco del gioco.

#6 – Dungeon Munchies

Data di uscita: 5 giugno 2019

Sviluppatore: maJAJa

Generi: avventura, pixel art, fantasy

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch

Un altro ottimo titolo che unisce cucina e combattimento in una cosa sola è indubbiamente Dungeon Munchies. Il protagonista si trova improvvisamente in una zona sotterranea, nella quale è costretto a procacciarsi da vivere. Incontreremo quindi tantissime creature diverse che ci daranno del filo da torcere (tra le quali non mancheranno, ovviamente, anche numerosi boss), e che dovremo far fuori per assicurarci un pasto caldo.

Questo titolo super frenetico ci offre un gameplay estremamente stimolante, combinato alla possibilità di combinare tutti gli ingredienti raccolti durante le nostre avventure per cucinare tantissime pietanze differenti. Quest’ultime, però, non hanno soltanto la funzione di sfamarci: dovremo infatti valutare bene ciò che cucineremo, in quanto potremo ricevere diversi bonus alle nostre statistiche per aiutarci nei combattimenti.

#7 – Recipe for Disaster

Data di uscita: 4 novembre 2021

Sviluppatore: Dapper Penguin Studios

Generi: gestionale, simulazione

Piattaforme: PC

Recipe for Disaster è un gioco che ci permette di metterci nei panni di un proprietario di un ristorante e di gestirlo in tutti i suoi aspetti: menu, personale, la struttura e molti altri elementi dipenderanno tutti da noi, e quindi il successo del nostro locale dipenderà interamente da noi e dalle nostre abilità imprenditoriali.

Sarà quindi compito nostro anche mantenere il ristorante al passo coi tempi. Ciò significa che dovremo regolarmente aggiornare il menu, tenere pulito il locale e migliorare le stazioni di cucina. Anche il personale, ovviamente, avrà una parte importante: ciascun dipendente è specializzato in determinati ruoli, per cui ci sarà bisogno di sceglierlo intelligentemente per far sì che il ristorante funzioni al meglio.

#8 Happy’s Humble Burger Farm

Data di uscita: 3 dicembre 2021

Sviluppatore: Scythe Dev Team

Generi: horror, azione

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Questo titolo è indubbiamente il più borderline della lista, ed è decisamente non adatto a tutti. In Happy’s Humble Burger Farm il nostro protagonista ha la “fortuna” di riuscire a trovare lavoro in un fast food, nel quale farà i turni di notte. Il suo compito sarà quello di gestire il locale e mantenere contenti i clienti, servendogli ciò che ordinano. Fin qui nulla fuori dall’ordinario, no?

È qui che il gioco si fa strano: se non riusciremo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, delle orrorifiche creature inizieranno a inseguirci per fare un “quality check” decisamente più aggressivo del normale. Dovremo quindi assicurarci che la clientela sia abbastanza felice del nostro servizio se non vogliamo che qualcosa (o meglio, qualcuno) ci punisca severamente per i nostri errori.

Questi erano i nostri 8 giochi preferiti a tema cucina! Li conoscevate già? Quali di questi proverete personalmente? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.