Migliori giochi d’azione da acquistare | maggio 2020

Il mondo dei giochi d’azione è vasto. Quasi tutti i titoli sono ibridi con altri generi ed è davvero difficile trovare un gioco action nella sua totalità. Per questo motivo abbiamo deciso di consigliarvi i migliori giochi d’azione da acquistare, prendendo ad esempio tutte quelle esperienze abbastanza recenti uscite su Xbox One, Ps4, PC e Nintendo Switch. Sia chiaro, stiamo lavorando ad un articolo in cui vi racconteremo i migliori giochi action di sempre, ma non è questo il caso.

In questo articolo ci limiteremo a parlarvi di 10 videogiochi action da comprare e da giocare assolutamente, cercando al contempo di raccontarvi il titolo attraverso una piccola descrizione e le caratteristiche basilari ad esso associate. Preparatevi ad arrampicate, proiettili e azione pura!

Migliori giochi d’azione

Shadow of the Tomb Raider

Uncharted 4

Batman Arkham Knight

Control

Marvel’s Spider-Man

Vanquish + Bayonetta Remastered

Bayonetta 2 + Bayonetta

Astral Chain

Devil May Cry 5

God of War

L’avventura finale delle origini di Lara Croft. In questo capitolo, Lara diventa finalmente Tomb Raider e inizia così il suo futuro come cacciatrice di tesori e di tombe. Un episodio maturo, diverso da quelli che avevamo visto in passato e che lascia a bocca aperta per le sue ambientazioni verdeggianti e immersi nella natura. Scalate, sparatorie, mercenari e animali pericolosi, in Shadow of the Tomb Raider c’è davvero di tutto.

Tipologia: Action – Adventure

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Campagna single player

Uncharted 4: Fine di un Ladro

L’ultimo capitolo della storia di Nathan Drake è un’avventura straordinaria ricca di colpi di scena e momenti al cardiopalma. Deciso più che mai a salvare il fratello da un pericoloso ricatto, Nathan Drake deve viaggiare nel mondo alla ricerca del leggendario tesoro di Henry Avery. Esplosioni, arrampicate e regia da action-movie sono gli ingredienti perfetti per un’esperienza soddisfacente e qualitativamente impressionante. Uno dei migliori giochi d’azione di sempre.

Tipologia: Action – Adventure

Piattaforma: PS4

Modalità: Campagna single player e multiplayer online

Batman Arkham Knight

Vestite i panni di Batman nell’ultimo capitolo della saga Arkham sviluppata da Rocksteady. In una Gotham immersa nel terrore a causa dello Spaventapasseri, Bruce Wayne è l’unica speranza di pace. Grazie alle sue abilità, gadget e la sua fedelissima Batmobile, Batman può divenire una macchina inarrestabile, a patto di saper affrontare l’ambiente open world circostante. Scegliete se essere dei fantasmi o dei guerrieri della notte. Batman Arkham Knigth è uno dei videogiochi migliori della generazione attuale. Sia che siate appassionati dell’uomo pipistrello sia che non apprezziate tanto i fumetti o i supereroi, questo titolo è comunque meritevole di essere giocato.

Tipologia: Action – Adventure

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Campagna single player

Control

Jesse Faden è una ragazza perseguita dal destino. Dopo anni di ricerche nella speranza di ritrovare il fratello perduto, la nostra giovane protagonista si ritrova all’interno dell’FBC (Federal Bureau of Control), un’organizzazione situata all’interno della Oldest House, un edificio misterioso che studia fenomeni “paranormali”. Questa meravigliosa e brutalista opera di Sam Lake vi immerge in un contesto narrativo ai limite della cognizione, pronto a sorprendervi con una regia degna del miglior film di David Lynch. Tra distruttibilità ambientale gameplay frenetico, Control può essere considerato come uno dei migliori Action game del 2019.

Tipologia: Action – Metroidvania

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Campagna single player

Marvel’s Spider-Man

Ci sono due tipi di persone, chi ha sempre desiderato un videogioco incredibile su Spider-Man e chi mente. Marvel’s Spider-Man è uno dei migliori titoli supereroistici presenti sul mercato. Questa esclusiva PlayStation 4 vi permette di esplorare una New York dinamica e piena di cose da fare. Tra rapine da sventare e temibili antagonisti da sconfiggere, Spider-Man regala una serie di situazioni action prevalentemente cinematografiche.

Tipologia: Action – Adventure

Piattaforma: PS4

Modalità: Campagna single player

Quantum Break

Quantum Break è uno di quegli esperimenti non perfettamente riusciti che tuttavia sono riusciti a essere apprezzati dai giocatori. Ponendosi come un ibrido da serie tv e action game, Quantum Break vi immerge in una storia basata su viaggi del tempo e fisica quantistica. Il protagonista è Jack Joyce, una persona comune destinato a dare la caccia al suo migliore amico per il bene di tutta l’umanità. Nel corso della storia Jack apprende una serie di poteri che può usare in battaglia, oltre a una serie di armi necessarie per sbarazzarsi dei pericolosi soldati dell Monarch.

Tipologia: Action

Piattaforma: Xbox One, PC

Modalità: Campagna single player

Bayonetta 2 + Bayonetta

Amate gli Action Hack ‘n’ Slash? Allora Bayonetta è la tipologia di gioco che fa per voi, rientrando perfettamente nei migliori giochi d’azione. Elogiato per essere artisticamente ispirato e con un gameplay dannatamente divertente, Bayonetta è divenuta un’eroina ormai riconosciuta tra tutti gli appassionati, nonché uno dei veri capolavori di Platinium Games. Ideale per chi cerca un’esperienza hardcore, ma neanche così tremendamente difficile.

Tipologia: Action – H ack ‘n’ slash

Piattaforma: Nintendo Switch

Modalità: Campagna single player

Astral Chain

Quando si parla di migliori giochi d’azione, Platinium Games è certamente una garanzia e Astral Chain ne è l’ennesimo esempio. La sua capacità di mischiare diverse tipologie di gioco, a un combat system sfaccettato, ha dato vita a un Hack ‘n’ Slash divertente e unico nel suo genere. Se avete una Nintendo Switch, giocatelo!

Tipologia: Action – H ack ‘n’ slash

Piattaforma: Nintendo Switch

Modalità: Campagna single player

Devil May Cry 5

Lo attendavamo ed è finalmente arrivato. Devil May Cry 5 è l’ultimo capitolo del famoso Action – Hack ‘n’ Slash made in Capcom. Oltre a una storia inedita e una serie di nuove incredibili combinazioni letali, DMC V è una produzione dall’impatto visivo mozzafiato e dalla longevità importante. Se state cercando un action spettacolare e accessibile, allora DMC V fa al caso vostro, soprattutto se state cercando uno dei migliori giochi d’azione.

Tipologia: Action – H ack ‘n’ slash

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Campagna single player

God of War

Il capolavoro di Santa Monica vi mette nei panni di Kratos, che dalla Grecia ha deciso di spostarsi nelle regioni del Nord insieme a suo figlio Atreus. Tra combattimenti frenetici e situazioni epiche, God of War è un'esperienza semplicemente straordinaria che tutti i possessori di PS4 dovrebbero giocare. L'avventura è stata premiata come gioco dell'anno 2018, vincendo contro Red Dead Redemption II, uno dei migliori titoli della generazione. Diciamo che solo per questo meriterebbe una certa attenzione.

Tipologia: Action – H ack ‘n’ slash

Piattaforma: PS4

Modalità: Campagna single player

