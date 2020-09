Amazon Luna: come funziona, prezzo, giochi e data di uscita

Il mondo dei videogiochi è in continua espansione, in particolar modo in direzione dei servizi di game streaming. Ora, entra in campo un nuovo concorrente: Amazon Luna. Scopriamo tutti i dettagli sul prezzo, la data di uscita, i giochi disponibili, i requisiti e tutto quello che dovete sapere per prepararvi al suo arrivo. Siete pronti alla rivoluzione di Amazon?

Amazon Luna | Tutti i dettagli

Cos’è Amazon Luna?

Amazon Luna è il nuovo servizio di game streaming di Amazon. Si tratta di una piattaforma cloud che permette di giocare a una serie di videogiochi tramite abbonamento. Si possono utilizzare computer, device mobile e device FireTV per giocare direttamente tramite connessione internet sfruttando l’app Luna o i browser.

È come Stadia?

Amazon Luna è simile a servizi come Google Stadia, PlayStation Now e Microsoft xCloud, in quanto tutti servizi di game streaming. La principale differenza è legata però al modello economico delle piattaforme. Amazon Luna infatti è una piattaforma che permette di abbonarsi a diversi canali, piuttosto che a un singolo grosso catalogo (come PS Now e xCloud). Inoltre non permette di comprare i giochi uno per uno (come Stadia).

È disponibile in Italia?

Inizialmente Amazon Luna sarà disponibile unicamente negli Stati Uniti d’America (non sarà disponibile in Alaska, Hawaii e nei territori esterni degli USA). Per ora non è stato annunciato l’arrivo nel resto del mondo.

Anche se per il momento Amazon Luna non è disponibile in Italia, è possibile che lo sarà più avanti. Vi terremo aggiornati in caso di nuove informazioni.

Qual è la data di uscita?

Amazon Luna è già disponibile in questo momento ma solo per un gruppo selezionato di giocatori USA che hanno ricevuto un invito da Amazon. In futuro sarà possibile accedere liberamente tramite i vari device. Non c’è una data di uscita per l’Italia, attualmente.

Qual è il prezzo? Quanto costa?

Amazon Luna è una piattaforma di game streaming che permette di abbonarsi a una serie di “canali”. Ogni canale include una lista di giochi e ha un proprio costo dedicato. Attualmente sono stati annunciati due canali: “Luna+” e “Ubisoft”. Per il momento conosciamo unicamente il costo del canale Luna+, ovvero 5.99 dollari al mese. Si tratta di un prezzo dedicato all’accesso anticipato, quindi in futuro aumenterà.

Ogni canale, oltre ad avere la sua lista di giochi e il suo prezzo mensile dedicato, ha i suoi vantaggi esclusivi. Ecco i vantaggi del canale Luna+:

Gioca un numero illimitato di ore

Libreria di giochi in continua espansione (100 giochi già confermati al D1)

Fino a 1080p/60fps (4K in arrivo)

Gioca su due device nello stesso momento

Inoltre, anche se non conosciamo il prezzo, conosciamo i vantaggi del canale Ubisoft:

Gioca un numero illimitato di ore

Accedi alle Ultimate Edition con DLC per una lista selezionata di giochi (4 già confermati)

Fino a 1080p/60fps (4K in arrivo)

Gioca su un solo device nello stesso momento

Come potete vedere, una prima differenza tra il canale Luna+ e il canale Ubisoft è il numero di device con i quali ci si può connettere in contemporanea. Questo ci permette di capire già ora che ogni canale potrà imporre regole personalizzate.

Quali sono i requisiti di connessione?

Per poter giocare ad Amazon Luna è necessario avere una connessione abbastanza veloce. Ecco i dettagli:

Velocità di connessione minima : 10 Mbps

: 10 Mbps Velocità raccomandata per la qualità massima: 35 Mbps

Amazon spiega che per un’ora di gioco in 1080p si consuma circa 10 GB. Per quanto riguarda le connessioni wifi, Luna supporterà sia i 2.4 GHz e i 5 GHz, ma sono raccomandati i 5 GHz per la migliore esperienza.

Su quali device posso usare Amazon Luna?

Come ogni servizio di game streaming, Amazon Luna funziona su più schermi e device. Ecco i dettagli:

app Luna per PC (Windows 10 con supporto a DirectX 11)

app Luna per Mac (OSX 10.13+)

app Luna per FireTV (Fire TV Stick – 2nd gen, Fire TV Stick 4K, or Fire TV Cube – 2nd gen)

direttamente tramite browser Chrome (version 83+) su PC e Mac

direttamente tramite browser Safari (iOS14) per iPhone e iPad

Come potete leggere, non vi è per ora il supporto ad Android ma dovrebbe arrivare in futuro.

Quali controller sono compatibili?

Potete giocare con Amazon Luna con il controller Xbox One, il DualShock 4 di PS4, mouse e tastiera, oppure il Controller Luna ufficiale. Vediamone le caratteristiche:

Si connette direttamente con i server Amazon quando si gioca con Luna

Riduce la latenza di 17-30 millisecondi rispetto all’utilizzo di altri controller

Permette di passare da uno schermo all’altro velocemente, senza complesse configurazioni

Supporta i comandi vocali di Alexa per accedere ai giochi più rapidamente

Costo: 49.99 dollari

Integrazione con Twitch

Amazon Luna permette di guardare i propri streamer preferiti tramite Twitch. Inoltre è possibile “passare da Twitch ai giochi di Luna istantaneamente“. Per ora non ci sono dettagli approfonditi riguardo all’integrazione con Twitch.

Qual è la risoluzione massima?

Amazon Luna, al D1, supporterà come risoluzione massima il 1080p. In futuro arriverà il supporto al 4K in titoli selezionati. In termini di frame rate, il servizio ha già confermato che supporterà fino a massimo 60 FPS.

Quali sono le specifiche tecniche?

Secondo quanto riportato da The Verge, l’infrastruttura di Luna si basa su:

CPU Intel Cascade Lake

GPU Nvidia T4 bsata su architettura Turing creata appositamente per funzionare sui server

Windows EC2 G4

La GPU dovrebbe concedere circa 8 TFLOPs di potenza, ovvero dovrebbe essere allineata alle performance di una GeForce RTX 2070.

Quali giochi sono disponibili su Amazon Luna?

Come abbiamo detto, su Amazon Luna ci saranno una serie di canali (Luna+ e Ubisoft quelli confermati): ogni canale avrà la propria lista di giochi dedicata, il proprio prezzo e le proprie funzionalità. Ecco i canali ora disponibili e una veloce panoramica dei giochi (aggiornato settembre 2020)

Canale Luna+ : 100 giochi al D1, non tutti noti pubblicamente

: 100 giochi al D1, non tutti noti pubblicamente Canale Ubisoft: 4 giochi confermati, disponibili all’uscita

Giochi del canale Luna+

Vediamo quindi la lista dei giochi confermati fino a questo momento per il canale Luna+:

A Plague Tale: Innocence

Abzu

AO Tennis 2

Aragami

Blasphemous

BlazBlue: Cross Tag Battle

Blazing Chrome

Bloodstained: Ritual of the Night

Brothers: A Tale of Two Sons

Castlevania Anniversary Collection

Contra Anniversary Collection

Control

CrossCode

Deponia Dommsday

Dirt Rally 2.0

Everspace

Furi

Goodbye Deponia

Ghost of a Tale

GRID

Hard Reset Redux

Iconoclasts

Indivisible

Infinite Minigold

I pilastri della Terra

Lumines Remastered

Metro Exodus

Mighty Switch Force! Collection

Obduction

Overcooked 2

Panzer Dragoon Remake

Paper Beast

R Type Dimensions EX

Redout Solar Challenge Edition

Resident Evil 7

Rez Infinite

Rime

River City Girls

Shadow Tactics

Shantae and the Pirate’s Curse

Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition

Shantaei: Risky’s Revenge Director’s Cut

Sonic Mania

Star Wars Pinball

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist Ultimate Edition

SteamWorld Quest

Super Mega Baseball

Synthetink Legion Rising

Tacoma

Tangledeep

Tennis World Tour 2

The Sexy Brutale

The Surge

The Surge 2

The Legend of Heroes Trials of Cold Steel III

Thimbleweed Park

Two Point Hospital

Valfaris

Victor Vran Overkill Edition

Wonder Boy The Dragon’s Trap

XIII

Yoku’s Island Espress

Yooka-Laylee

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Giochi del canale Ubisoft

Vediamo la lista di giochi che saranno rilasciati nel canale Ubisoft di Amazon Luna, al giorno di rilascio ufficiale di ogni titolo:

Attualmente non sono stati confermati altri canali per Amazon Luna, ma in futuro dovrebbero arrivare dei canali dedicati non solo a specifici sviluppatori ma anche a generi, come un canale FPS, un canale GDR e via dicendo.