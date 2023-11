Offerta LANCIO: controller Luna wireless di Amazon a metà prezzo

Ieri vi abbiamo parlato del lancio di Amazon Luna in Italia, ovvero il servizio di cloud gaming di Amazon che vi permetterà di giocare in streaming ovunque voi siate e da qualsiasi dispositivo. Ebbene, la notizia è stata accompagnata anche dall'annuncio dell'arrivo dello speciale controller Luna anche nel nostro Paese, con un offerta di lancio davvero imperdibile!

Questo controller, progettato da Amazon per offrire l'esperienza di gioco più fluida possibile durante il cloud gaming, potrà essere vostro a soli 39,99€ invece di 69,99€. Vi consigliamo, però, di approfittarne il prima possibile: non si tratta di una promozione per il Black Friday 2023, bensì di un'offerta di lancio, per cui potrebbe durare pochi giorni.

Controller Luna, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Controller Luna wireless è l'accessorio perfetto per gli appassionati di gaming che vogliono sperimentare la libertà di giocare su diversi dispositivi. È una scelta ideale per chi utilizza Amazon Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon, giacché consente di accedere con facilità a una vasta biblioteca di giochi (che, vi ricordiamo, è gratuito per i clienti Amazon Prime). Grazie alla sua compatibilità con vari dispositivi come PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android, e Smart TV Samsung e LG, questo controller offre infatti un'ampia gamma di opzioni a non perdere.

Il controller Luna risponde anche alla necessità di chi vuole interrompere una partita su uno schermo per riprenderla su un altro senza interruzioni, dato che può connettersi ai server di gioco di Amazon tramite Wi-Fi, ai dispositivi Bluetooth compatibili o direttamente ai dispositivi Windows, Mac e Android tramite USB. Il design è simile a quello di un pad Xbox ed è pensato per un comfort prolungato, con levette analogiche sfalsate, bumper facili da raggiungere, grilletti precisi e tasti azione reattivi.

In conclusione, l'offerta di oggi rappresenta un'opportunità ottima per acquistare a un prezzo scontato un controller di qualità superiore, progettato da Amazon per offrire l'esperienza di gioco più fluida possibile. Inoltre, potrete utilizzarlo anche per giocare su PC a qualsiasi titolo desideriate come un normale pad, rendendolo anche estremamente versatile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

