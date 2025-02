Monster Hunter Wilds: brutte notizie per chi lo ha preordinato su Amazon

Tutti coloro che hanno preordinato Monster Hunter Wilds su Amazon potrebbero dover pazientare più del previsto per mettere le mani sul gioco. Nonostante la data di lancio ufficiale fissata per domani, molti appassionati della serie rischiano, infatti, di dover attendere fino a martedì o mercoledì della prossima settimana prima di poter iniziare la loro nuova avventura di caccia.

Il celebre titolo di Capcom, uno dei più attesi dell'anno, sta generando non poche delusioni tra i fan che avevano scelto la piattaforma di e-commerce per assicurarsi una copia al day one. La situazione appare particolarmente frustrante considerando che molti utenti avevano effettuato il preordine proprio per avere la certezza di giocare fin dal primo giorno disponibile.

Secondo numerose segnalazioni - tra cui direttamente alcuni membri della nostra redazione -, Amazon starebbe notificando ai clienti che hanno preordinato Monster Hunter Wilds che la consegna slitterà ai giorni successivi al lancio ufficiale. Non solo i preordini stanno subendo ritardi, ma anche chi decidesse di acquistare il gioco oggi si troverebbe di fronte a tempi di attesa prolungati. Sorprendentemente, nemmeno l'abbonamento Prime, che promette consegne rapide entro 24 ore, sembra fare eccezione in questo caso specifico.

Ma non solo: dopo una ricerca, abbiamo notato che Amazon non garantisce più come un tempo la consegna di tutti i prodotti alla data di uscita, ma solo di alcuni. Per farvi un esempio: Assassin's Creed Shadows è garantito per la consegna al day one, mentre Split Fiction (il nuovo titolo di Electronic Arts dal team di It Takes Two) è segnato per la consegna ben 4 giorni dopo la sua uscita.

Detto ciò, Monster Hunter Wilds, ultimo capitolo della celebre saga di caccia ai mostri, rappresenta uno dei lanci più importanti del 2025 nel panorama videoludico, e questi ritardi stanno inevitabilmente creando frustrazione tra gli appassionati che attendevano con impazienza il day one.

I motivi di questo ritardo potrebbero essere molteplici. Da un lato, l'elevata domanda per un titolo così atteso potrebbe aver messo sotto pressione la catena distributiva di Amazon. Dall'altro, potrebbero esserci stati problemi logistici nella fornitura delle copie fisiche da parte dell'editore ai vari retailer.

Non è la prima volta che si verificano situazioni simili per lanci di grande rilevanza nel mondo videoludico, ma la particolarità in questo caso risiede nel fatto che anche il servizio Premium di Amazon non sembra in grado di garantire la consegna puntuale al day one.

Per chi non volesse attendere i tempi di consegna di Amazon, esistono alcune alternative da considerare: i negozi fisici specializzati in videogiochi (come GameStop) potrebbero avere copie disponibili già dal day one, così come altre catene di elettronica che spesso garantiscono la disponibilità immediata per i titoli più importanti.

Un'altra opzione è rappresentata, ovviamente, dalla versione digitale del gioco, acquistabile direttamente dagli store online delle rispettive piattaforme. Questa soluzione permette di iniziare a giocare immediatamente alla mezzanotte del giorno di lancio, evitando qualsiasi problema di consegna fisica.