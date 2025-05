Gears of War: Reloaded: sta arrivando le BETA? Così sembra

Un indizio digitale trovato nei database di Steam suggerisce che i giocatori potrebbero presto mettere le mani su Gears of War: Reloaded prima del previsto. SteamDB ha infatti scovato riferimenti a una versione beta dello sparatutto nel backend della piattaforma Valve, alimentando speculazioni su un imminente annuncio ufficiale. Questa scoperta arriva in un momento particolarmente significativo per la saga, che per la prima volta nella sua storia si prepara a debuttare anche su console PlayStation, segnando un cambio di strategia importante per Microsoft.

Il database mostra chiaramente che qualcuno sta già testando il gioco, sebbene si tratti di un numero molto ristretto di utenti. Considerando l'importanza del comparto multiplayer per la serie e la necessità di verificare il funzionamento del crossplay tra piattaforme diverse, questi test preliminari appaiono una mossa strategica comprensibile da parte degli sviluppatori, desiderosi di garantire un'esperienza fluida al lancio.

Con l'uscita ufficiale fissata per il 26 agosto, i tempi per organizzare una beta pubblica risultano piuttosto compressi, ma non impossibili. Molti ipotizzano che l'annuncio potrebbe arrivare durante il vociferato State of Play di giugno, evento che rappresenterebbe una vetrina perfetta per sottolineare l'arrivo della serie su PlayStation 5.

Gears of War: Reloaded rappresenta molto più di una semplice rimasterizzazione. Il titolo, basato sulla Ultimate Edition del gioco originale sviluppato da Epic Games, promette di portare l'esperienza di gioco a livelli tecnici mai raggiunti prima. Gli aggiornamenti grafici consentiranno una risoluzione fino a 4K con 60 fotogrammi al secondo durante la campagna, mentre il multiplayer supporterà fino a 120 fps, garantendo così la fluidità necessaria per le frenetiche battaglie online.

Un aspetto particolarmente interessante dell'operazione riguarda la politica commerciale: chi possiede già la Ultimate Edition su PC o Xbox (Series X è acquistabile su Amazon) riceverà l'aggiornamento gratuitamente, una mossa che premia la fedeltà dei fan storici della serie. Questo approccio riflette la nuova filosofia di Microsoft, sempre più orientata verso un ecosistema di gioco trasversale piuttosto che vincolato a specifiche piattaforme.

Il debutto su PlayStation 5 segna un momento storico per l'industria, considerando che Gears of War è stato per anni uno dei simboli dell'esclusività Xbox. Questa apertura potrebbe preludere all'arrivo dell'intera saga sulle console Sony, incluso il preannunciato prequel Gears of War: E-Day, permettendo a milioni di nuovi giocatori di scoprire l'universo creato da Epic Games.

Gli indizi suggeriscono che Microsoft potrebbe presto rivelare le date ufficiali della beta, insieme ai dettagli sui contenuti che saranno disponibili durante il periodo di test. Per un titolo di questa importanza, è fondamentale che il lancio avvenga senza intoppi tecnici, specialmente considerando l'ambizioso sistema di crossplay che permetterà a giocatori su piattaforme diverse di competere nelle stesse arene virtuali.