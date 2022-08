Colpo di scena: Amazon starebbe tentando di acquisire Electronic Arts. Il colosso dell’e-commerce, da anni oramai attivo nel mondo dei videogiochi con diversi studi di sviluppo e progetti come New World, presenterà oggi un’offerta formale al publisher e sviluppatore delle serie di FIFA, Madden e NHL, oltre che proprietaria di BioWare.

A darne la notizia ci ha pensato USA Today, che cita direttamente le fonti di GLHF (Global Agency del mondo dei videogiochi e dell’editoria). L’offerta dovrebbe essere annunciata nel corso della giornata odierna, ma non sappiamo ancora a che ora. Rumor a parte, ci sono diversi motivi che ci portano a pensare che sì, l’offerta sia stata fatta per davvero. Quando ne sapremo qualcosa? Sicuramente entro il primo pomeriggio italiano. La borsa negli Stati Uniti d’America apre intorno alle ore 15:00 italiane ed è molto probabile che l’annuncio possa arrivare poco prima che i mercati finanziari statunitensi inaugurino la giornata. Attenzione, anche, alla serata italiana: quando Sony presentò l’offerta di acquisizione di Bungie, infatti, la borsa fermò le trattative sulle azioni del colosso nipponico, con l’annuncio che arrivò intorno alle ore 19:00.

Nel corso degli ultimi anni, il mercato dei videogiochi si è evoluto, strutturandosi sempre di più a livello finanziario come la maggior parte delle grandi industrie di altre attività. Non esistono più i soli publisher, ma vere e proprie holding, divise in società che pubblicano e sviluppano prodotti per nicchie diverse. Ubisoft, Electronic Arts, Embracer Group e molti altri sono delle big company molto diverse da quelle che erano in origine, e i videogiochi non interessano più solamente a un piccolo e ristretto gruppo di aziende, come dimostrato da Tencent, che in Cina ha lanciato una vera e propria operazione per imporsi come il distributore ufficiale di tantissimi giochi, oltre che ovviamente entrare in contatto con le grandi holding occidentali.

Electronic Arts non ha mai escluso una sua possibile acquisizione, anche se ovviamente l’ipotesi appare molto remota. Né Sony né Microsoft potrebbero permettersi un acquisto di questo genere, quindi una eventuale offerta o una eventuale acquisizione potrebbe concretizzarsi proprio da aziende diverse dal settore dei videogiochi. Amazon è una di queste candidate, senza però dimenticarsi di altri colossi del mondo tech, come Google e Apple, che non sembrano interessati a manovre di questo genere. I tempi di un’acquisizione del genere potrebbero però essere decisamente lunghi, sempre a patto che il colosso del gaming accetti e approvi questa offerta.