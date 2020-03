American Truck Simulator: nuovo DLC in arrivo?

I giocatori amanti di camion, strade giganti e desolate in mezzo alla natura con panorami mozzafiato nei luoghi più sperduti degli Stati Uniti, rimarranno estasiati del nuovo video teaser di American Truck Simulator. Che si tratti forse di un piccolo regalo da parte degli sviluppatori in attesa dell’uscita del nuovo DLC Idaho? Oppure ancora meglio: che si tratti di una nuova DLC?

Sul canale YouTube di SCS Software, casa di sviluppo del videogioco di simulazione di guida di camion, è stato rilasciato un nuovo video teaser che mostra strade non ancora presenti né nel gioco né in alcuna espansione fin’ora disponibile. Il titolo del video “Guess Where We Are?”, invita i fan a indovinare in quale luogo sono ambientate le scene. Qui sotto il video caricato sul canale:

Ecco qualche indizio rilasciato da parte degli sviluppatori nella descrizione del video:

Indovinate dove ci troviamo. Vi diamo un indizio. Potete trovare aridi deserti, canyon fluviali e parchi nazionali tutti insieme in questo stato.

Avete qualche idea? Fateci sapere dove pensate che ci troviamo…

Subito dopo la pubblicazione del video gli amanti del videogioco hanno iniziato a tentare d’indovinare il luogo delle scene. In breve tempo i fan americani, molto familiari con i luoghi presenti nel video, forniscono la risposta corretta assieme alla posizione geografica visibile tramite Google Maps.

Lo stato presente nel video è quello del Colorado. Come sottolineato dall’utente @ , l’incrocio (con le montagne nello sfondo) presente tra il minuto 00:07 e 00:12 è quello fra la U.S. Route 160 e 491. Non a caso la frase “Get ready for a colorful ride” (Preparatevi per un viaggio colorato) che compare a fine video, fa chiaramente riferimento ai cartelli iconici che danno il benvenuto nello stato del Colorado con il messaggio “Welcome to colorful Colorado” (Benvenuti nella colorata Colorado).

Quindi questo video potrebbe annunciare un nuovo DLC nello stato di Colorado? Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.