Nel corso dello showcase dedicato alla realtà virtuale di Meta, la società dietro Facebook e altri prodotti tech inclusi ovviamente i suoi visori per la realtà virtuale, è stata annunciata la data di uscita della versione VR di Among Us. Il gioco, prodotto da Innersloth, Schell Games e Robot Teddy, era stato annunciato all’inizio di quest’anno e la sua uscita ora è decisamente vicina, a un prezzo incredibilmente basso e alla portata di tutti.

Come annunciato durante l’evento di ieri, Among Us VR sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2022. Il gioco non sarà un’esclusiva Meta: pur essendo stato annunciato all’interno degli eventi della società, il titolo comparirà su Meta Quest e Oculus Rift, ma anche su Steam. Tutti coloro che prenoteranno il titolo riceveranno un Mini Crewmate come bonus pre-order. Il gioco sarà completamente tradotto in italiano e sarà possibile sfruttare il cross-play tra le varie versioni e giocare con uno o due controller.

L’arrivo di Among Us per la realtà virtuale conclude un percorso decisamente interessante, che ha consacrato Innersloth. Lanciato nel 2018, il titolo ha trovato la sua popolarità solamente nel 2020, quando venne giocato su Twitch da diversi streamer costretti a rimanere in casa per via dei vari lockdown a livello mondiale che i governi hanno attuato per contenere l’epidemia da COVID-19. Da quel momento in avanti è stato un successo, che ha saputo richiamare tantissimi giocatori e che ha spinto Innersloth a fermare i lavori sul sequel, per dedicarsi a tempo pieno a un gioco che aveva finalmente trovato una sua community.

Dopo il successo su PC, Among Us è infine comparso anche su console PlayStation, Xbox e Nintendo, con tanto di edizione fisica dedicata ai collezionisti. Un vero e proprio case study del mondo dei videogiochi, che dimostra come Twitch e content creator possano tranquillamente guidare la massa, a patto ovviamente che dietro ci sia un prodotto valido, solido e soprattutto divertente.