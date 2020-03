Animal Crossing New Horizons: disponibili 500 codici gratuiti per abiti e decorazioni

Animal Crossing New Horizons ha esordito su Nintendo Switch il 20 marzo riscuotendo un notevole successo. La nuova opera di Nintendo è molto apprezzata dal pubblico che in questi giorni si sta sbizzarrendo sul mondo di gioco, innescando una marea di foto condivise sui social network.

Oltre a questo, i giocatori si stanno dedicando molto alla creazione di alcune immagini in pixel art, utili per arredare la nostra isola e persino gli abiti. Queste immagini possono essere convertite in dei semplici codici QR, così da permettere la condivisione tra tutti i giocatori presenti sul mondo di gioco. Ebbene il video presente qui sotto, contiene una numerosa raccolta di decorazioni che potrete aggiungere gratuitamente per poi utilizzarli come vi pare.

Per ottenerli vi basterà scansionare il codice QR relativo al design di vostro interesse e successivamente sarete liberi di utilizzarli sul nuovo titolo di Nintendo. Se vi chiedete come fare per scansionarli, non vi preoccupate perché è veramente una procedura molto semplice e non perderete molto tempo. Prima di tutto, dovrete scaricare l’App di Nintendo Switch presente online che vi ricordiamo essere disponibile gratuitamente sia per iOS che per sistemi Android. Dopo averla installata dovrete accedere al suo interno e recarvi tra i servizi dedicati ad Animal Crossing New Horizons, a questo punto troverete il Nooklink.

Successivamente dovrete avviare Animal Crossing New Horizons sulla vostra Nintendo Switch e una volta partito selezionare il comando “-” sul Joycon sinistro, per poi premere sulla voce del menù “Impostazioni Nooklink”. Una volta fatto, lo smartphone e la Nintendo Switch cominceranno a comunicare permettendovi così di iniziare a scansionare i codici QR che poi finiranno direttamente all’interno del gioco.

Cosa ne pensate di questa notizia? Farete anche voi uso dei codici QR creati da altri giocatori? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.