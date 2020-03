Animal Crossing New Horizons: lo sviluppo è durato molto più di quanto pensate

Il titolo più in voga del momento è sicuramente Animal Crossing New Horizons. Il titolo targato Nintendo ha distrutto ogni tipo di record piazzandosi addirittura al primo posto nella classifica delle vendite UK. Il gioco è riuscito anche ad avvicinare chi non ha avuto niente a che fare con il brand, facendo così divertire migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo portando felicità nelle case in questo periodo sicuramente non semplice a causa dell’epidemia dovuta dal Coronavirus.

In questi giorni il direttore Aya Kyogoku e il produttore Hisashi Nogami sono stati intervistati dal Washington Post per promuovere Animal Crossing New Horizons negli Stati Uniti e nel mondo in generale rispondendo anche a domande davvero interessanti, una di queste riguardante il periodo di sviluppo. Kyogoku e Nogami hanno rivelato che il concept del gioco è partito addirittura nel 2012, poco dopo l’uscita del capitolo precedente New Leaf. Ricordiamo che il titolo è stato annunciato ben sei anni dopo, precisamente nel 2018.

Il team dopo aver rilasciato Animal Crossing New Leaf ha subito iniziato a pensare al prossimo capitolo, quello che poi è diventato a tutti gli effetti New Horizons. Lo sviluppo è quindi partito molto prima che Nintendo Switch fosse nei piani di Nintendo ed inizialmente si pensava di portarlo su Nintendo 3DS e Wii U. Durante la lavorazione del nuovo progetto, il tema di sviluppo ha continuato a supportare il precedente capitolo con l’aggiunta dell’aggiornamento “Welcome Amiibo” che ha portato al supporto delle statuette targate Nintendo. Sono stati quindi ben 8 anni di sviluppo che hanno sicuramente dato i frutti sperati viste le recensioni da parte della critica e del pubblico estremamente positive, come la nostra che potete leggere a questo indirizzo.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando ad Animal Crossing News Horizons? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo.