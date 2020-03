Animal Crossing New Horizons: il nuovo update risolve un grave bug

In questi giorni il pubblico sta letteralmente impazzendo per il nuovo Animal Crossing New Horizons. In molti si stanno sbizzarrendo dedicandosi alla creazione di alcune immagini in pixel art per decorare le isole, altri ancora stanno condividendo numerose foto scattate in compagnia dei loro amici pubblicandole direttamente sui social network.

Dopo la recente notizia arrivata in queste ore relativa al successo riscosso sul mercato digitale in Giappone, Nintendo ha pubblicato un aggiornamento ufficiale per Animal Crossing New Horizons. Si tratta dell’update 1.1.1, che andrà a risolvere un particolare bug che consentiva ai giocatori di duplicare diversi oggetti.

Il problema in questione permetteva ai giocatori di “imbrogliare” tramite una procedura abbastanza semplice. Più specificatamente, per essere utilizzato, richiedeva la presenza di due giocatori anche in locale. Mentre uno si dedicava a far ruotare l’oggetto da duplicare, all’altro bastava solamente raccoglierlo per ottenere un effetto sdoppiamento dello stesso. Ora, grazie all’intervento tempestivo del team di sviluppo, il problema è stato risolto. Sulla stessa patch note pubblicata nella mattinata da Nintendo, si legge quanto segue: “Abbiamo sistemato un bug grave che stava influendo abbastanza sull’equilibrio all’interno del gioco”.

In effetti, il problema stava consentendo a molti giocatori di sdoppiare molti oggetti di valore, che a loro volta venivano utilizzati per essere venduti ottenendo così denaro in maniera illegittima. La modifica è stata eseguita durante la notte, dove i server di gioco sono stati messi offline. Durante questo tempo di inattività, gli sviluppatori hanno potuto mettere mani sul loro gioco risolvendo il problema grazie a una patch molto rapida.

Prima di salutarci, vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons ha esordito in prima posizione nel mercato UK, battendo inoltre le vendite raggiunte al lancio dal suo predecessore Animal Crossing New Leaf.