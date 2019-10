Annunciato Payday 2: Legacy Collection

Nel corso della giornata di oggi la compagnia di sviluppo Starbreeze ha annunciato l'arrivo di Payday 2: Legacy Collection, già disponibile su Steam.

Buone notizie nella giornata di oggi per tutti gli appassionati di sparatutto cooperativi in prima persona: la compagnia di sviluppo Starbreeze ha infatti annunciato l’arrivo di Payday 2: Legacy Collection, già disponibile a partire dalla giornata di oggi su PC, attraverso la piattaforma Steam.

Nella fattispecie, la Legacy Collection del gioco comprenderà il gioco base di Pay Day 2, assieme a tutti i contenuti scaricabili usciti nel corso di questi anni, andando a tutti gli effetti a sostituire la Ultimate Edition vista precedentemente. Tra le altre cose, in una recente comunicazione rilasciata a Steam, che la compagnia di sviluppo ha ripreso a lavorare attivamente al titolo, sottintendendo implicitamente che seguiranno nuovi contenuti inediti per il gioco nel corso dei prossimi mesi. Non sappiamo ancora, però, se questi nuovi contenuti saranno a pagamento o scaricabili gratuitamente. Vi lasciamo a questo punto al trailer di annuncio di Payday 2: Legacy Collection, augurandovi come sempre una buona visione.

Vi ricordiamo che attualmente Payday 2 è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Tra le altre cose, attualmente è in lavorazione il terzo titolo della serie, Payday 3, che purtroppo non vedrà la luce prima del 2022, o addirittura 2023, a seconda delle condizioni della software house.

Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti in merito dalla compagnia di sviluppo, che siamo certi arriveranno nel corso dei prossimi mesi, confidando in una situazione economica più stabile per Starbreeze.