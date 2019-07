Apex Legends: armi di Titanfall in arrivo, secondo i dataminer

Apex Legends è arrivato alla Stagione 2, ma le novità non sono finite secondo i dataminer: ecco le nuove armi e oggetti provenienti da Titanfall.

Respawn Entertainment ha da poco rilasciato la seconda stagione di Apex Legends, introducendo molte novità come la nuova Leggenda Wattson (ecco a voi una guida sulle migliori strategie di battaglia) e nuove modalità e meccaniche di gioco, che vi abbiamo illustrato nel dettaglio qui. È tutto quello che lo sviluppatore ha in serbo per noi? Secondo i dataminer, no, c’è molto altro.

Secondo quanto scoperto nelle linee di codice, pare che siano in arrivo nuove armi e oggetti provenienti anche da Titanfall e Titanfall 2. Ecco la lista completa:

Caricatore esteso per shotgun

Armi e munizioni sperimentali

Bandoliera

Segnali per Leviatani

Softball (da Titanfall 2)

Lanciarazzi (di Titanfall e Titanfall 2)

Faro portatile per il respawn

Nuovi mirini

Terminali fuoco stealth

EPG (da Titanfall 2)

Fucile a carica (arma anti-titano di Titanfall 2)

Cold War (da Titanfall 2)

CAR SMG (da Titanfall 2)

Nuovi suoni per i Leviatani

Segnali intercettazione

Trappole

Volt

Ovviamente tutte queste informazioni non sono da considerarsi come ufficiali. Tendenzialmente le scoperte dei dataminer sono corrette, ma rimangono comunque rumor e fino a quando non avremo dichiarazioni di Respawn Entertainment o Electronic Arts a riguardo, non avremo certezze. Inoltre, esiste sempre la possibilità che qualche dettaglio cambi, una volta raggiunta la forza definitiva.

Nel frattempo però diteci: questa seconda Stagione di Apex Legends vi sta convincendo oppure avreste preferito altre novità? Cosa ne pensate di quanto aggiunto fino a questo momento? Credete che queste nuove armi di Titanfall sarebbero interessanti da usare oppure vorreste qualcosa di più rivoluzionario?