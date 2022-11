L’idea che Apple potesse lanciare un visore per la realtà virtuale è rimasta viva per diverso tempo e dopo un periodo di silenzio forse ci siamo. Come riportato da Mobile Gamer, infatti, due figure di spicco dello sviluppo di videogiochi per la realtà aumentata e virtuale sono state di recente assunte dalla società di Cupertino.

Le due nuove figure assunte in Apple sono Jack Schulze e Timo Arnall, co-fondatori di Playdeo, studio di sviluppo che si occupava proprio di giochi per la realtà aumentata. I due hanno già una grande conoscenza del mondo gaming su iPhone, considerando che hanno lanciato Avo, un gioco per iOS dove gli utenti fanno interagire un avocado in ambienti reali, sfruttando appunto l’AR. Il titolo è stato un grande successo, con un rating di 4.3 su 5 e oltre 1.600 recensioni.

Non c’è da sorprendersi che Apple voglia sbarcare nel mondo della realtà virtuale. In qualche modo Cupertino si sta sempre di più avvicinando al mondo dei videogiochi, complice anche l’arrivo di nuovi Mac e tool per lo sviluppo in grado di reggere i videogiochi presenti su Steam come Resident Evil Village. Secondo Bloomberg il primo arrivo dell’headset per la realtà virtuale della società doveva arrivare quest’anno, ma chiaramente devono essere cambiati i piani interni, forse a causa della crisi sui semi conduttori.

Al momento l’ipotesi della realtà virtuale made in Apple resta decisamente forte, ma è chiaro che la società voglia assicurarsi di lanciare un visore in grado di soddisfare ogni singolo utente presente sul mercato. L’assunzione di due personalità così di spicco potrebbe però indicare che a Cupertino stiano rivolgendo uno sguardo particolare ai videogiochi. Ci sono tutti i presupposti, dunque, per un eventuale lancio integrato con Apple Arcade e ricco di esperienze per sfruttare fin da subito la prossima tecnologia. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori indicazioni in merito.