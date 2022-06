Durante il WWDC di ieri sera, Apple ha presentato ufficialmente MetalFX, ua nuova festure tecnica molto simile a quella di Nvidia DLSS e AMD FSR. Una presentazione, quella di Cupertino, che ha mostrato le potenzialità dei chip M2 e di come sì, piccoli ma importanti passi avanti siano stati fatti per il gaming su Mac e non solo. I primi giochi a sfruttare questa tecnologia saranno Resident Evil Village, No Man’s Sky e anche Grid Legends.

Come mostrato al WWDC, MetalFX consente di giocare a diversi giochi su Mac. Su un MacBook Air, per esempio, Resident Evil Village riesce a girare a 1080p e raggiunge il 4K su un Mac Studio. Anche No Man’s Sky ha tratto beneficio da questa nuova tecnologia, con l’upscaling di MetalFX che ha permesso al titolo di Hello Games di poter girare su Mac e iPad.

Apple ha anche annunciato un API in grado di minimizzare i caricamenti in game. Questa tecnologia, secondo Cupertino, potrà rendere più semplice l’accesso a texture di alta qualità e asset per creare mondi di gioco giganteschi con gameplay realistico e immersivo. Parole che ovviamente dovranno poi essere seguite dalle azioni vere e proprie, ma i porting citati poco sopra sono una dimostrazione di come in realtà l’impegno di Apple verso il mondo dei videogiochi sempre essere maggiore rispetto al passato.

Quando si tratta di videogiochi, il mondo del Mac e quello dell’industria ha sempre viaggiato su binari diversi. Sono pochissime le esperienze tripla A destinate anche ai sistemi prodotti da Cupertino. Ora, con l’introduzione di MetalFX e delle nuove API, probabilmente Apple cercherà di recuperare il terreno perduto, andando ad affiancare anche una soluzione gaming a un sistema che si è sempre contraddistino in altri settori. Se funzionerà lo scopriremo solamente nel corso del prossimo futuro, quando MacOS Ventura (il nuovo sistema operativo) sarà lanciato per tutti verso la fine dell’anno.