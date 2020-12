Ark 2 sarà esclusiva Xbox Series X e S, arriva l’ufficialità

I Game Awards si sono conclusi ormai da diverse ore, è stata decisamente una nottata lunga e, se avete perso tutti i vincitori, potete leggere il nostro resoconto nell’articolo dedicato. Sebbene l’obiettivo dello show fosse nominare appunto i vincitori nelle varie categorie, il palcoscenico è servito anche per far vedere alcuni trailer di giochi in uscita prossimamente; uno su tutti Ark 2. Il sequel del survival horror creato e pubblicato dallo Studio Wildcard ha sicuramente fatto parlare di sé, grazie anche ad una special guest d’eccezione: Vin Diesel.

È notizia di poche ore fa che Ark 2 sarà un’esclusiva console Xbox Series X e Series S. La conferma arriva dal profilo Twitter ufficiale di Aaron Greenberg di Microsoft. Il post, che vi lasceremo proprio qui di seguito, conferma quanto responsabile marketing di Xbox Games sia eccitato dall’idea di vedere l’opera su Xbox Series X e S. Ovviamente si tratta di una esclusiva console, in quanto Ark 2 sarà disponibile anche su PC.

We are excited to be working with the Studios Wildcard team on bringing ARK II staring Vin Diesel exclusively to Xbox Series X|S consoles. https://t.co/aAfc9LA0kA — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) December 11, 2020

“Siamo felicissimi di collaborare con Studios Wildcard per portare Ark 2, con protagonista Vin Diesel, in esclusiva su Xbox Series X e Series S.” Questo è quello che ha scritto Greenberg poco dopo il trailer rivelato ai Game Awards 2020. Sebbene il filmato non abbia fatto urlare di gioia gli utenti, bisogna ricordare che il primo Ark: Survival Evolved ha venduto tantissimo, ed ancora oggi è giocato da migliaia e migliaia di appassionati in tutto il mondo. Microsoft sarà riuscito quindi ad accaparrarsi una piccola perla? Solo il tempo ce lo potrà dire.

