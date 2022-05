Giusto nella giornata di ieri vi avevamo parlato di un nuovo gioco di Bohemia Interactive in dirittura d’arrivo e ora, a poco più di 24 ore da quel leak, è tutto confermato: Arma Reforger è ufficialmente disponibile ora, su Steam e Xbox Series S|X, al costo di appena 29,99 Euro. Il gioco è stato pubblicato decisamente a sorpresa, con tanto di trailer e mod tool già disponibile.

Esattamente come anticipato dal leak, Arma Reforger è in realtà un titolo esclusivamente multiplayer, pubblicato in Early Access, e servirà come introduzione al quarto capitolo della serie, ovvero Arma 4. Confermata anche l’ambientazione della Guerra Fredda, con i giocatori che si troveranno a muovere i loro passi nell’isola di Everon di ben 51 chilometri quadrati. Il gioco è ambientato nel 1989, 10 anni dopo il primo gioco della serie.

Pur servendo come assaggio del prossimo capitolo, Bohemia Interactive ha deciso di rendere Arma Reforger come un vero e proprio gioco completo. Questo significa che il titolo è al momento ricco di contenuti, con una modalità multiplayer e un mod tool già disponibile, che permetterà ai giocatori di creare le proprie partite e le proprie regole. Inclusa anche la modalità Game Master, che permetterà ai giocatori di creare modalità di gioco in tempo reale insieme ad altri giocatori. Tutti i contenuti prodotti saranno poi trasferibili in Arma 4, anche se ovviamente al momento è decisamente presto per parlarne. Potete dare uno sguardo al trailer di lancio poco più in basso.

Se siete interessati ad avere un assaggio del nuovo capitolo della serie, potete acquistarlo sullo store di Xbox dalla vostra console oppure direttamente su Steam. Bohemia Interactive ha promesso almeno un anno di contenuti garantiti ed è molto probabile che il titolo uscirà dall’Early Access nel 2023. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.