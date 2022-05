Dopo un lungo periodo di assenza, la serie di Arma sembra sulla via del ritorno. A svelare i futuri progetti della serie non è però Bohemia Interactive, ma un leak di un documenti interno del team di sviluppo, comparso negli ultimi giorni online, che mostrerebbe i piani interni per il famoso franchise.

Partiamo immediatamente dal nuovo gioco. Stando alle informazioni del documento emerso online, il prossimo gioco della serie si chiamerà Arma Reforger. Il titolo sarà esclusivamente multiplayer, ambientato durante la guerra fredda. Secondo le informazioni contenute nel PDF si tratta di un gioco orientato al pubblico console. Nel documento si legge come Reforger avrà come obiettivi l’esplorare un nuovo target di giocatori e lo sviluppo di nuove tecnologie. Non è possibile autenticare l’autenticità delle informazioni, soprattutto lato marketing: nel documento il gioco viene presentato come un’esclusiva Xbox One e Xbox Series X (con arrivo su PS4 in futuro), ma la mancanza di Xbox Series S e PS5 fa insorgere qualche dubbio, anche se potrebbe essere chiaramente un errore.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche di gameplay, Arma Reforger offrirà ai giocatori un terreno di gioco di 52 chilometri quadrati, modalità competitive e cooperative, battaglie su larga scala, 3 fazioni, due tipi di granate, 15 armi e 13 ruoli. I profili dei giocatori saranno persistenti e il team di sviluppo ha già previsto il supporto alle mod, all’editor di scenarie un workshop multipiattaforma. Il documento confermerebbe anche la presenza di DLC e il lancio a pagamento del gioco.

(Leaked) Arma Reforger marketing and brand guide has leaked The game will be a timed console exclusive with Xbox. Multiplayer game modes will feature competitive and cooperative gameplay. It will testing new technologies and design decisions for Arma 4https://t.co/9l3MZfyjDg pic.twitter.com/GIyLBEoSBA — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 14, 2022

Al di là del capitolo esclusivamente multiplayer, il documento contiene anche ulteriori informazioni per il futuro della serie e ovviamente Arma 4. Secondo quanto emerge dal documento, il quarto capitolo del franchise sarà basato soprattutto sul feedback e sulla tecnologie di Reforger. Ogni annuncio è però rimandato a data da destinarsi: se davvero il gioco esiste sarà con molta probabilità annunciato durante lo showcase di Xbox il 12 giugno. Come di consueto in questi casi, prendete tutte queste informazioni con le pinze e attendere comunicazioni ufficiali da parte del publisher e sviluppatore.