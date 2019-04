Assassin’s Creed e God of War: Barlog suggerisce un cross-over

Assassin's Creed e God of War potrebbero essere compatibili? Il director del gioco di Sony lancia l'idea di un cross-over su Twitter.

In questi ultimi giorni abbiamo parlato dell’ambientazione del nuovo Assassin’s Creed, il quale pare legato ai Vichinghi. Kotaku, tramite la voce del solito Jason Schreier (giornalista e noto insider dell’industria), ha comprovato i rumor, ma ovviamente l’ultima parola spetta a Ubisoft, che non ha ancora confermato alcunché. Ora, si butta nella calca anche il director di God of War, Cory Barlog, proponendo un cross-over tra Assassin’s Creed e God of War.

Ha condiviso questa idea tramite Twitter, con le parole “Sento odore di cross-over???“. Ha poi concluso il tweet con una emoji sorridente, per far capire la natura goliardica del proprio commento, ma non possiamo negare di esserne intrigati.

Un vero e proprio cross-over è improbabile, ma arrivati a questo punto ci aspettiamo come minimo di trovare qualche easter egg nei due prossimi capitoli delle due saghe. Assassin’s Creed “Kingdom” (questo il nome in codice svelato da Kotaku) non uscirà nel 2019 e dovremo quindi attendere l’autunno 2020 per poterlo giocare.

Il nuovo God of War, seguito del capitolo per PlayStation 4, non è stato ancora ufficialmente annunciato, ma pare più che ovvio che Sony PlayStation punterà molto su di esso, considerando la moltitudine di premi e le notevoli vendite segnate nel corso dell’ultimo anno. È quasi scontato che dovremo attendere PlayStation 5 per il nuovo capitolo, ma siamo certi che ne varrà la pena.

Diteci, cosa ne pensereste di un cross-over tra Assassin’s Creed e God of War? Kratos ha da sempre l’abitudine di arrampicarsi qui e là, anche se non con la stessa agilità dei protagonisti della serie Ubisoft.