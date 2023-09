Come saprete, rispetto alla tabella di marcia originale, Assassin’s Creed Mirage arriverà in un anticipo rispetto all’uscita originale, e per la precisione il gioco uscirà con una settimana di anticipo, sicché il prossimo 5 ottobre Mirage arriverà finalmente sul mercato, praticamente a 2 anni dall’ultimo capitolo della serie: Valhalla.

Manca quindi molto poco all’arrivo del gioco e, per questo, abbiamo pensato di proporre a quanti ancora non hanno acquistato il titolo in preorder, quella che secondo noi è l’occasione migliore di portarvelo a casa, specie per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando, infatti, del preorder dell’ottima Launch Edition di AC: Mirage, ovvero un’edizione che, al prezzo contenuto di appena 49,99€, farà certamente la gioia di molti fa e che, per questo, è plausibile che essa poi andrà esaurita già nei giorni successivi al lancio.

Assassin’s Creed Mirage Launch Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Vogliamo essere schietti: la Launch Edition è indubbiamente l’affare migliore che possano accaparrarsi i fan della serie Assassin’s Creed in quanto, a nostro parere, anche al netto della Deluxe Edition si tratta dell’edizione non solo più conveniente, ma anche più bella. Questa specifica edizione, infatti, ha lo stesso prezzo della standard edition, ma pure essendo venduta a soli 49,99€ include una serie di intriganti bonus.

La “Launch Edition”, infatti, è stata realizzata da Ubisoft esclusivamente per Amazon, e va ad affiancarsi alla più nota “Deluxe Edition” anche se, a nostro parere, l’esclusiva Amazon non è solo più conveniente, ma anche e soprattutto accattivante per qualsiasi fan, visto che, a differenza della “Deluxe Edition”, la “Launch Edition” non include infatti contenuti digitali, ma un set di litografie ispirate al gioco, oltre che una mappa cartacea della città di Baghdad. Parliamo, dunque, di veri e propri gadget “fisici”, assenti dalle altre edizioni, e certamente più appetibili per i veri collezionisti del brand di Assassin’s Creed.

Considerando che la Deluxe Edition ha un costo superiore di 10 euro (costa infatti 59,99€, e volendo potete acquistarla qui), ma che è priva di qualsivoglia bonus fisico, ci pare logico propendere per la Launch Edition in esclusiva per Amazon in quanto, al momento, è praticamente l’unica edizione a contenere gadget che possano effettivamente far gola ai collezionisti.

Esplorando il passato di Basim, personaggio centrale per lo sviluppo degli eventi di Assassin’s Creed Valhalla, Mirage promette di essere un piacevole ritorno alle origini per il brand targato Ubisoft e, per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il preorder del gioco, consultando la pagina Amazon dedicata ad AC Mirage, così che possiate prenotare questa splendida e conveniente edizione prima che arrivi il Day One.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!