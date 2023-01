Lo scorso settembre, Ubisoft ha tolto ufficialmente i veli ad Assassin’s Creed Mirage. Il nuovo gioco della serie sarà però completamente diverso rispetto al passato: se i precedenti titoli avevano preso una deriva RPG, con una durata minima di centinaia di ore per poter goder appieno dell’esperienza proposta dai programmatori, in questo caso la nuova avventura sarà decisamente più compatta, tornando alle origini del franchise, che hanno dato vita al fenomeno che oggi è diventato un brand decisamente forte.

C’è un motivo ben preciso per cui Ubisoft ha deciso di intraprendere un’azione del genere ed è da ricercarsi in una sorta di feedback dei giocatori. Pur non avendo dati definitivi alla mano, Assassin’s Creed Mirage è stato studiato per tutti quei fan e giocatori che sono oramai esausti da giochi giganteschi che richiedono ore e ore di grinding per essere goduti appieno.

“Origins, Odyssey, Valhalla. Sono tutti grandi giochi, ma abbiamo avvertito un desiderio da parte dei nostri giocatori per un ritorno alle origini, con una storia focalizzata sul personaggio”, le parole Stephane Boudon, creative director di Ubisoft. Boudon ha anche affermato che con Assassin’s Creed Mirage il team è tornato ai pilastri dei vecchi giochi, ma con un miglioramento nel design, nelle ambientazioni, nelle interazioni e molto altro. Un chiaro ritorno al passato, che però non rinuncia alla modernità o meglio, ad alcuni aspetti più moderni.

Pur essendo ancora privo di una data di uscita, Assassin’s Creed Mirage è previsto per il 2023. Il futuro della serie, salvo cancellazioni o cambi di programma, sembra ben definito, con ulteriori progetti attualmente in sviluppo intorno al brand, diventato oramai da anni uno dei più profittevoli in casa Ubisoft. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

