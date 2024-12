Assassin's Creed Shadows avrà una "modalità canonica" che sceglie le opzioni di dialogo per te

La serie Assassin's Creed introdurrà una "Modalità Canonica" nel prossimo capitolo Shadows, in uscita il 14 febbraio 2025. Questa nuova opzione permetterà ai giocatori di seguire automaticamente le scelte considerate canoniche dagli sviluppatori, senza dover prendere decisioni durante la partita.

La notizia è emersa durante un AMA (Ask Me Anything) su Reddit con gli sviluppatori di Assassin's Creed Shadows. Questa innovazione mira a rispondere alle diverse preferenze dei fan riguardo ai dialoghi a scelta multipla, offrendo un'esperienza più lineare per chi lo desidera.

Jonathan, uno degli sviluppatori, ha spiegato: "Abbiamo incorporato un'opzione chiamata modalità canonica, che consente di giocare con scelte già fatte per voi, per darvi un'esperienza priva di decisioni". Ha sottolineato che si tratta di un'opzione facoltativa, simile a una funzione di accessibilità.

Negli ultimi capitoli, la serie Assassin's Creed ha adottato sempre più elementi da gioco di ruolo, introducendo finali multipli e scelte che influenzano la trama. Questo cambiamento ha diviso i fan, con alcuni che apprezzano la libertà di scelta e altri che preferiscono una narrazione più guidata.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Sebbene le scelte in Shadows avranno un impatto minore sulla trama principale rispetto ai predecessori, influenzeranno comunque aspetti come il reclutamento degli alleati e le storie romantiche. La Modalità Canonica offrirà, quindi, una guida per i giocatori che desiderano seguire la versione "ufficiale" della storia.

Questa novità solleva però alcune questioni sulla natura stessa dei giochi di ruolo. Tradizionalmente, i GDR offrono ai giocatori la libertà di plasmare la propria storia attraverso le scelte, per cui l'introduzione di una modalità canonica potrebbe essere vista come una limitazione di questa libertà.

D'altra parte, molti giocatori apprezzano la possibilità di conoscere le scelte considerate canoniche dagli sviluppatori, specialmente in franchise con una lore complessa come Assassin's Creed. Questo può essere particolarmente utile per chi vuole allinearsi alla narrativa "ufficiale" della serie.

La questione della canonicità nelle serie di giochi di ruolo non è nuova. Franchise come Mass Effect e Fallout hanno dovuto affrontare simili dilemmi, specialmente quando si trattava di creare sequel che tenessero conto delle scelte dei giocatori nei capitoli precedenti.

Nel caso di Fallout, ad esempio, alcuni eventi dei primi giochi sono stati resi canonici nei sequel per necessità narrative, indipendentemente dalle scelte dei giocatori. La differenza con Assassin's Creed Shadows è che la canonicità viene offerta come opzione sin dall'inizio.

Insomma, la Modalità Canonica di Assassin's Creed Shadows rappresenta un interessante esperimento nel bilanciare le preferenze dei diversi tipi di giocatori, dato che offre una soluzione per chi desidera un'esperienza più guidata, pur mantenendo la possibilità di scelte per chi preferisce un approccio più tradizionale al GDR. Il successo di questa funzionalità potrebbe influenzare futuri sviluppi non solo nella serie Assassin's Creed, ma anche in altri giochi che cercano di conciliare narrazione lineare e scelte del giocatore.