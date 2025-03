Assassin's Creed Shadows: puoi già risparmiare sulle versioni PC e Xbox, Deluxe inclusa

L’attesissimo Assassin’s Creed Shadows sta per arrivare, sorprendentemente anche su Steam Deck, ma non serve aspettare fino al lancio per risparmiare! Grazie a Instant Gaming, è possibile acquistare la maggior parte delle versioni del gioco con uno sconto considerevole, che va dal 23% al 29% a seconda della piattaforma scelta. Gli utenti PC possono ottenere la versione Standard a 49,89€ e la Deluxe a 65,99€, mentre per gli utenti Xbox i prezzi sono rispettivamente di 61,59€ e 75,59€. Purtroppo, al momento sul portale manca la versione per PS5, ma per chi gioca su PC e Xbox è già il momento perfetto per prenotare il titolo a un prezzo vantaggioso.

Assassin's Creed Shadows, chi dovrebbe acquistarlo?

Per tutti gli appassionati di videogiochi ed in particolare per coloro che amano calarsi nell'incarnato di un assassino dell'età dell'ombra, Assassin's Creed Shadows è il gioco giusto. Con un notevole taglio di prezzo rispetto al costo originale, quest'esperienza unica offre emozioni forti e coinvolgimento a chi è alla ricerca di storie avvincenti, ricche di avventura, mistero e artefatti storici da scoprire. Rappresenta un'opportunità da non perdere per tutti coloro che abbracciano l'eterna lotta tra gli Assassini e i Templari.

Assassin's Creed Shadows soddisfa appieno le esigenze di chi ama le trame intricate, i contesti storici accuratamente riprodotti e le sfide ad alta tensione. Gli appassionati di strategia apprezzeranno la necessità di elaborare tattiche accurate per rimanere nell'ombra, mentre i giocatori più audaci potranno godere delle intense sequenze di combattimento.

Inoltre, per chi è alla ricerca di titoli dal lungo respiro, con molteplici missioni e obiettivi secondari, questo gioco offre ore ed ore di intrattenimento. L'acquisto di Assassin's Creed Shadows è, infatti, una garanzia di divertimento duraturo e di scoperta continua.

Vedi offerta