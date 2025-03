Assassin's Creed Shadows: tutte le prove di arceria equestre

Tra i tantissimi contenuti presenti all'interno di Assassin's Creed Shadows non potevano mancare delle prove da fare a cavallo, stavolta da giocare tutte nei panni di Yasuke (in quanto è il personaggio preposto all'arco). Le prove di arceria equestre, infatti, sono alcune tra le sfide secondarie più interessanti del gioco e nonostante non siano indispensabili per ottenere l'ambito trofeo di platino (di cui vi rimandiamo alla guida che abbiamo scritto con tanto amore) possono essere di grande interesse per tanti giocatori. Presupposto questo, andiamo a scoprire insieme dove si trovano tutte quante le prove di arceria equestre sparse per il Giappone di Assassin's Creed Shadows!

Regione di Izumi Settsu

La prova di arceria di Izumi Settsu si trova nella zona delle terre afose.

Regione di Yamashiro

La prova di arceria equestre di Yamashiro si trova nel bel mezzo di Kyoto.

Regione di Omi

Nella regione di Omi ci sono ben 2 prove di arceria equestre:

La prova numero 1 si trova prezzo la rezione di Azuchi

La prova numero 2 si trova presso le coste di Takashima

Regione di Iga

Nella regione di Iga la prova di arceria si trova nei pressi di Hijiyama

Regione di Yamato

yamato

La prova di arceria che si trova nella regione di Yamato si trova nella zona di Uda Matsuyama

Regione di Wakasa

La prova di arceria di Wakasa si può rintracciare nelle vicinanze del lago Suigetsu

Regione di Kii

La prova di arceria di questa regione si trova lungo la strada di Nakakechi, in prossimità della penisola formata da tanti piccoli scogli

Regione di Tamba

La prova di arceria di Tamba si trova presso le terre argentate, in prossimità della zona più occidentale della regione.