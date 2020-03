Assassin’s Creed Unity è a sorpresa il primo gioco più venduto al mondo di febbraio

Assassin’s Creed Unity si è piazzato in prima posizione nella classifica dei giochi più venduti al mondo durante il mese di febbraio. L’incredibile risultato è stato registrato dalla classifica EMEAA, che sintetizza i vari risultati delle vendite in Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e Asia. Il titolo di Ubisoft pubblicato nel 2014, ha scalato la classifica posizione dopo posizione grazie a una manovra di marketing: il gioco è infatti acquistabile su Steam a un solo centesimo in Corea del Sud e Indonesia.

A sorpresa, risulta piazzarsi addirittura sopra titoli come Grand Theft Auto V e FIFA 20, da sempre presenti nelle classifiche di tutto il mondo. Di seguito vi riportiamo le prime 10 posizioni, basate sui dati delle vendite (fisiche e digitali), registrati dalla classifica EMEAA:

Assassin’s Creed Unity

Grand Theft Auto V

FIFA 20

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s The Division 2

Red Dead Redemption 2

Call of Duty: Modern Warfare

Metro Exodus

NBA 2K20

Dreams

Ottimo successo anche per la new entry Dreams, l’opera di Media Molecule registra un grande risultato piazzandosi alla decima posizione. Da evidenziare anche l’ottima performance registrata da Metro Exodus, tutto grazie alle superlative vendite rilevate in Russia, Repubblica Ceca e Germania.

Sempre dai dati mostrati dalla classifica EMEAA, possiamo ricavare i titoli che hanno venduto di più considerando il solo formato fisico:

FIFA 20

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Modern Warfare

Mario Kart 8: Deluxe

Just Dance 2020

Red Dead Redemption 2

Luigi’s Mansion 3

Minecraft: Nintendo Switch Edition

Dragon Ball Z: Kakarot

Star Wars Jedi: Fallen Order

Da come potete vedere, FIFA 20 si piazza in prima posizione sopra Grand Theft Auto V, Call Of Duty Modern Warfare e Mario Kart 8: Deluxe. I risultati finali di entrambe le classifiche sono molto importanti perché il mercato digitale nei territori inclusi nella classifica EMEAA, rappresenta circa il 65% del totale.