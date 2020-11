Assassin’s Creed Valhalla: 4K dinamico anche su Xbox Series X

ieri è stato il grande giorno per gli appassionati della saga degli assassini di Ubisoft. Con il debutto di Assassin’s Creed Valhalla, i giocatori hanno potuto finalmente scoprire di più sulle nuove avventure della saga che li porteranno a visitare l’epoca vichinga. Il nuovo capitolo è anche a tutti gli effetti il primo gioco del brand ad uscire anche sulle console di nuova generazione, ed in un nuovo video comparazione è stato messo in mostra come si comporta il gioco sulle console della famiglia Xbox.

Come è possibile vedere dal video pubblicato dallo youtuber ElAnalistaDeBits, le varie versioni di Assassin’s Creed Valhalla girano e hanno prestazioni ben diverse su tutte e quattro le console Microsoft che sono attualmente disponibili sul mercato; ovvero Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X. La cosa tra le più interessanti che escono fuori da questo video, è la conferma che il nuovo Assassin’s Creed gira ad una risoluzione 4K dinamica su Xbox Series X.

Assassin's Creed Valhalla

Il video comparazioni in questione però, non si ferma soltanto a mostrarci le differenze in merito alla risoluzione di Assassin’s Creed Valhalla sulle differenti console Microsoft. In circa un quarto d’ora di filmato infatti, lo youtuber ha voluto raggruppare tutta una serie di prestazioni sia tecniche che visive dell’ultimo capitolo della saga Ubisoft. Tra le comparazioni possiamo vedere anche la qualità delle ombre, il framerate, i riflessi, la distanza visiva e molto altro ancora.

Le questioni tecniche di Assassin’s Creed Valhalla sono state molto discusse prima del lancio del gioco, soprattutto per quanto riguardava le prestazioni che il gioco avrebbe raggiunto sulle console di nuova generazione. Non ci resta che attendere un video simile che ci metta di fronte anche alle differenze delle versioni PlayStation del titolo. Cosa ne pensate dei 4K dinamici su Xbox Series X?