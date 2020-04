Assassin’s Creed Valhalla: lama celata rivelata dall’account Twitter Ubisoft

Nella giornata di ieri Ubisoft ha rivelato al mondo il suo nuovo ed attesissimo episodio di una delle saghe più amate: Assassin’s Creed Valhalla. Attraverso una live sul proprio profilo Twitch, l’azienda francese ha deciso si ingaggiare il famoso illustratore australiano BossLogic impegnato a disegnare quella che sarà l’ambientazione del nuovo capitolo. Se siete riusciti a seguirla, saprete bene che il disegnatore ha creato qualcosa di assolutamente incredibile, impiegando diverse ore di tempo tenendo incollati migliaia e migliaia di utenti sulla famosa piattaforma streaming.

Una delle cose che ha fatto pensare agli appassionati è stata la mancanza della famosa lama celata, assenza poco gradita nel precedente capitolo Odissey. Ubsioft ha così deciso di rimediare al problema e pubblicare sul proprio profilo Twitter una immagine leggermente aggiornata che mostra a tutti gli effetti la tanto amata lama nascosta degli assassini sul braccio sinistro del protagonista. Qui di seguito potete vedere da voi l’artwork definitivo.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP

— Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) April 29, 2020