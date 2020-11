Assassin’s Creed Valhalla: online i primi 17 minuti su Xbox Series X

Manca ormai poco più di una settimana al lancio di Assassin’s Creed Valhalla, nuovo capitolo di uno dei franchise più amati negli ultimi anni. Il nuovo titolo sembrerebbe promettere davvero bene, nonostante qualche problema riguardante il gameplay che non ha colpito appieno critica e fan. Vestiremo i panni di Eivor, protagonista alla guida di un clan di Norreni in viaggio verso le terre di Albione e quindi ambientato durante il nono secolo D.C.

Diversi giorni fa vi avevamo postato il trailer ufficiale in italiano, il quale ha testimoniato per l’ennesima volta quanto Assassin’s Creed Valhalla sia estremamente importante per Ubisoft. Sappiamo bene che il franchise con il tempo ha ricevuto delle critiche, per questo gli sviluppatori per questo ultimo capitolo hanno voluto prendere più tempo ispirandosi a titoli come The Witcher 3 e God of War. Proprio in queste ore è apparso su Youtube i primi 17 minuti della campagna principale su Xbox Series X.

Come avete potuto vedere, la storia inizia con Eivor durante i suoi primi anni di vita, in questo caso faremo la conoscenza del nostro clan, tra balli e bevute. Successivamente verremo attaccati, ed è qui che la console di casa Microsoft fa un lavoro strabiliante non mostrando un singolo caricamento in game. Non vi spoileriamo tutto, anche perché siamo quasi certi che molti di voi vorranno aspettare il 10 novembre su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, su PC e Google Stadia mentre su PS5 a partire dal 19 dello stesso mese, quindi se volete darci un occhio noi vi abbiamo avvertiti.

Cosa ne pensate di questo inizio? Vi piace la piega che ha preso Assassin’s Creed? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo ultimo capitolo.