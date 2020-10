Assassin’s Creed Valhalla: ecco quanti GB peserà

Tra i moltissimi titoli che usciranno a cavallo tra le due generazioni videoludiche di questo 2020, di sicuro uno dei giochi più attesi è Assassin’s Creed Valhalla. La nuova epopea degli Assassini di casa Ubisoft seguirà un lancio previsto sia sulle console di attuale generazione, che su quelle next gen in arrivo il prossimo novembre. Insieme alle ultime informazioni rilasciare nella giornata di ieri, oggi trapela in rete la grandezza di file di gioco del nuovo Assassin’s Creed nell’era vichinga.

Il prossimo grande titolo della compagnia francese ci porterà quindi a vestire i panni di Eivor, un vichingo proveniente dalla Norvegia approdato nella Grand Bretagna insieme al suo clan. Ormai a poche settimane dal lancio di Assassin’s Creed Valhalla, l’Xbox Store ne ha svelato proprio pochi istanti fa la grandezza dei file di gioco. Il nuovo Assassin’s Creed occuperà 50.01 GB, non troppo di più rispetto a Origins e Odyssey, che rispettivamente pesano 42 e 45 GB.

Come è possibile vedere dalla pagina del Microsoft Store dedicata ad Assassin’s Creed Valhalla, oltre alla grandezza dei file di gioco sono stati inseriti anche ulteriori dettagli sulla fruizione del titolo sia su console Xbox One che sulle prossime in uscita Xbox Series X|S; come per esempio diverse diciture che fanno testo a un’ottimizzazione per le console di casa Microsoft di prossima generazione.

Vi ricordiamo infine che, Assassin’s Creed Valhalla uscirà il prossimo 10 novembre per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC. La versione del gioco per PlayStation 5 invece, arriverà il 19 novembre, quando la console Sony debutterà sul mercato. Quali sono i vostri pensieri riguardo la dimensione dei file del prossimo Assassin’s Creed? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.