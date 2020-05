Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft dichiara che non sarà il gioco più lungo o più grande della serie

Assassin’s Creed Valhalla è uno dei protagonisti più attesi dell’evento Xbox programmato per le 17:00 di quest’oggi. Il gioco targato Ubisoft ha fatto sicuramente parlare di sé la scorsa settimana, annunciato in un particolare live stream con protagonista il noto illustratore australiano BossLogic, abbiamo potuto vedere che sarà ambientato nel IX secolo durante l’invasione norrena del regno di Inghilterra. Nei due capitoli precedenti, vale a dire Odissey e Origins, il giocatore si trovava catapultato in una mappa di gioco davvero molto grande che risultava a tratti anche leggermente tediosa durante determinate fasi.

In queste ore, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, Malek Taffaha, Responsabile per la Comunicazione di Ubisoft nell’area del Medio Oriente ha dichiarato che Assassin’s Creed Valhalla non sarà il gioco più lungo o più grande della serie. Ovviamente in questo momento non si hanno dati precisi a riguardo, ma dalle parole di Taffaha potrebbe trattarsi di una sorta di “ritorno alle origini” con una mappa qualitativamente parlando eccelsa ma meno grande e di conseguenza meno dispersiva di Origins ad esempio. Qui di seguito potete vedere il tweet ufficiale.

للعلم، لن تكون أطول ولا أكبر لعبة في السلسلة. استمعوا الى هذه النقطة من الإنتقادات أيضاً وعملوا عليها. — Malek | مالك 🍎 (@malekawt) May 2, 2020

Purtroppo non abbiamo altre informazioni a riguardo, sperando che proprio oggi pomeriggio venga mostrato e dichiarato successivamente qualcosa in più. Assassin’s Creed Valhalla ha riscosso sicuramente molto interesse in questi giorni portando inevitabilmente anche appassionati di vecchia data che, vedendo il famoso trailer in CGI, hanno valutato il titolo come “tutt’altro che Assassin’s Creed“. Noi, invece, siamo molto curiosi di cosa possa tirare fuori dal cilindro Ubisoft e siamo quasi convinti che questo nuovo capitolo possa portare in alto il nome di Assassin’s Creed.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Malek Taffaha? Volete una mappa ancora più ampia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il nuovo capitolo della saga degli assassini.