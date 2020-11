Assassin’s Creed Valhalla vanta un easter egg legato a Harry Potter?

Non è certamente un segreto il fatto che il mondo di Assassin’s Creed racchiude una marea di misteri. La saga Ubisoft ha sempre provato a spingere il giocatore ad esplorare in lungo e in largo ogni centimetro quadrato del mondo di gioco, ricompensando spesso i più meritevoli. Come ogni singolo Open World che si rispetta, anche la saga di Assassin’s Creed racchiude dentro essa tantissimi Easter Egg. Molti riguardano altre opere della compagnia francese mentre altri ancora cercano di coinvolgere anche la cultura pop odierna. Assassin’s Creed Valhalla non è sicuramente da sottovalutare quando si va a parlare di segreti!

L’ultima entry nella saga degli assassini propone ancora una volta un mondo di gioco ricco di attività da svolgere. In mezzo alle quest però spesso si nascondono particolarità che richiamano in maniera mirata altre opere. Tra la moltitudine di cose curiose presenti all’interno dell’opera si cela anche un riferimento ad una saga che in questi ultimi anni ha segnato la cultura pop in maniera non indifferente.

Il curioso Easter egg si può trovare nella zona occidentale della città di Lunden. Vicino a questa area potrete trovare una piccola casetta sorvegliata da un serpente. Una volta sterminato il rettile e recuperata la chiave per accedere all’area segreta, il giocatore troverà una lista molto particolare che fa riferimento ad un diario, un anello, un medaglione, un serpente ed altri oggetti molto particolari. Non ci siete ancora arrivati? Allora probabilmente non siete fan di Harry Potter in quanto l’easter egg in questione si riferisce ai noti Horcrux!

Oltre il riferimento quasi diretto ai Horcrux, dentro la casetta troverete anche 4 stendardi che fanno riferimento alle casate viste in Harry Potter. A testimoniare l’esistenza di questi segreti ci sono ormai diversi video in rete. Sicuramente i fan di Assassin’s Creed e di Harry Potter troveranno piacevole questo particolare riferimento alla saga di J.K. Rowling!