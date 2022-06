È ancora presto per capire quale direzione prenderà in futuro la saga di Assassin’s Creed, ma nella serata di ieri Ubisoft ha voluto aggiornarci su quelli che saranno i prossimi contenuti in arrivo nell’ultimo capitolo a tema vichingo. Ci sono ancora molte avventure che attendono i giocatori all’interno del mondo di Assassin’s Creed Valhalla, con il gioco che vivrà un secondo anno ricco di nuovi contenuti che sapranno accontentare chiunque.

Durante l’evento celebrativo dell’acclamata serie Ubisoft, sono stati svelati quelli che saranno i prossimi contenuti che accompagneranno gli appassionati in Assassin’s Creed Valhalla nei prossimi mesi. Tutte le novità che sono state presentate saranno riscattabili gratuitamente, e di esperienze diverse ce ne sono parecchie. Partiamo dal sempre apprezzatissimo Discovery Tour che è pronto a debuttare anche su console.

A questo si andranno ad aggiungere una serie di novità come: festival, nuovi equipaggiamenti, nuove tombe e il Mastery Challenge Pack 2. Ma le sorprese non finiscono qui, dato che nel corso dei prossimi mesi verrà rilasciata gratuitamente anche l’espansione The Forgotten Saga e una nuova modalità inedita che prende ispirazione dal genere rogue-like.

free chapter coming to Assassin's Creed Valhalla later this year pic.twitter.com/ppshlr1fqK — Wario64 (@Wario64) June 14, 2022

Ma le novità non terminano qui, dato che è stato reso noto che verso fine anno verranno rilasciati in Assassin’s Creed Valhalla nuovi capitoli gratis. Insomma, sembra che il mondo di Valhalla sta per espandersi ulteriormente, ma quando sapremo di più sui prossimi giochi del brand? È stata data una risposta anche a questo quesito, con Ubisoft che ha confermato l’arrivo di un evento il prossimo mese di settembre.