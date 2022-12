In queste ore ASUS ha annunciato le ultime novità dal mondo delle periferiche per il gaming targate Republic of Gamers. Queste novità promettono di evolvere l’esperienza di gioco su PC per massimizzare la reattività e l’immersività, il comfort e l’incisività. Per raggiungere questi obiettivi, ASUS offre una serie di nuovi accessori della serie ROG, i quali permetteranno ai giocatori di essere competitivi al massimo in ogni genere di sessione di gioco.

Nel dettaglio queste nuove periferiche sono principalmente tre, ovvero: le cuffie ROG Delta S Core, le cuffie ROG Fusion II 300 e la tastiera ROG Strix Flare II. Partendo dalle cuffie ROG Fusion II, andiamo a trattare un headset avvolgente e capace di offrire agli utenti l’audio surround virtuale 7.1 avanzato. Sono cuffie dotate anche della tecnologia ESS 9280 Quad DAC ad alta risoluzione insieme ai microfoni ASUS AI Beamforming che presentano la cancellazione del rumore assistita dall’AI.

Ma come abbiamo potuto vedere non ci sono solo cuffie tra le nuove proposte ASUS ROG. La tastiera ROG Strix Flare II, infatti, dà al via quella che è la seconda generazione della serie Strix Flare, una serie di tastiere da gaming progettate per offrire ai videogiocatori PC tutta una sequela di caratteristiche innovative che vanno ad elevare e migliorare le sessioni di gameplay e offrire un’esperienza d’uso senza pari.

Inoltre, la tastiera presenta una schiuma fonoassorbente integrata all’interno dello chassis, il quale permette di assorbire i rumori e gli echi assicurando una migliore acustica. Mentre la porta USB 2.0 passthrough è perfetta per collegare un mouse, un drive esterno oppure per caricare i propri dispositivi mobili.

Di tutti questi nuovi accessori da gaming, le cuffie ROG Delta S Core, le cuffie ROG Fusion II 300 e la tastiera ROG Strix Flare II sono già tutti disponibili all’acquisto sull’ eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 109,99 €, 149,99 € e 179,90 €.