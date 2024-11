Sulla ROG Ally, Amazon anticipa il Black Friday con un prezzo sotto i 500€

Se vi hanno convinto i 5 motivi per non comprare la nuova ROG Ally X, preferendo piuttosto la "vecchia" ASUS ROG Ally, vi farà piacere sapere che Amazon ha deciso di anticipare il Black Friday su questa console portatile. Tra le migliori prodotte finora, il prezzo scende sotto i 500€.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

L'ASUS ROG Ally è la console portatile ideale per gli appassionati di gaming che cercano una soluzione potente e versatile per giocare in mobilità. Questa console è particolarmente indicata per coloro che non vogliono rinunciare alla qualità e alla potenza dei giochi da desktop anche quando sono fuori casa. Grazie al processore AMD Ryzen Z1 Extreme, ai 16GB di RAM e al SSD da 512GB, garantirà prestazioni eccellenti per tutti i titoli più esigenti.

In aggiunta, la possibilità di espandere la memoria e di collegare una scheda grafica esterna rendono l'ASUS ROG Ally una scelta ottima anche per gli utenti più avanzati che cercano un dispositivo gaming di lungo termine. Non solo gli appassionati di gaming, ma anche coloro che necessitano di un dispositivo versatile troveranno nell'ASUS ROG Ally un ottimo compagno di lavoro.

Il suo design ergonomico, la connettività veloce garantita dal WiFi 6E e il display touchscreen da 7 pollici ad alta frequenza di aggiornamento rendono questa console perfetta anche per chi ha bisogno di una macchina potente per il multitasking in movimento. Dotata di Windows 11, può facilmente trasformarsi in un PC portatile per accedere a tutte le principali piattaforme di lavoro e alle libreria gaming online. L'innovazione e l'estetica distintiva di ROG si combinano in ASUS ROG Ally per offrire un’esperienza unica di gioco e lavoro, soddisfacendo così una vasta gamma di esigenze e preferenze.

