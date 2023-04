Finalmente abbiamo potuto dare uno sguardo più ravvicinato ad Asus ROG Ally, la nuova console/PC portatile dell’azienda di Taiwan. Questo dispositivo si pone, a tutti gli effetti, come un serio concorrente di Steam Deck, non solo per via delle sue caratteristiche tecniche, ma anche per il costo d’accesso al pubblico (sotto i 1000 dollari, stando ad Asus) e per le svariate compatibilità in termini di giochi e servizi.

Il nostro Andrea Ferrario ha avuto l’opportunità di provare la piattaforma in anteprima e nel video poco sopra ci offre un’opinione più approfondita di quello che vedremo durante il suo rilascio, previsto per il prossimo 11 maggio. In questo articolo, invece, troverete un po’ il recap di ciò che Asus ci ha raccontato durante la presentazione hands off per la stampa.

Asus ROG Ally, il computer portatile con performance al top

Asus ROG Ally è il nuovo “computer portatile” di Asus ROG; un dispositivo pensato per competere con uno dei grandi successi di quest’ultimo anno, Steam Deck. E l’azienda di Taiwan non vuole certamente fare il minimo sindacale, ma puntare ben in alto attraverso la realizzazione di una macchina performante ma soprattutto estremamente versatile per il gaming, offrendo l’opportunità di giocare a praticamente a tutte le vostre librerie di giochi senza troppe limitazioni in termini di accessi e possibilità.

Ed è corretto sottolineare “librerie”, perché a differenza di Steam Deck, che permette di usufruire dei soli titoli Steam, su ROG Ally sarà possibile sfruttare una vasta quantità di client, da Ubisoft+ fino a Battle.net, Epic Games, Steam, EA fino a soprattutto a Xbox Game Pass (ben tre mesi di Ultimate saranno compresi in ogni acquisto).

Grazie infatti al software Armoury Crate SE, ogni singola libreria giochi sarà facilmente accessibile, potendo così avviare qualsiasi titolo con estrema facilità, un po’ come GOG Galaxy che funge da raggruppatore generale. Chiaramente qua non abbiamo SteamOs, ma un sistema operativo basato su un Windows personalizzato, con tutti i pro e i contro del caso.

Come è fatta

Come da tradizione ROG, la Ally non è certamente una macchina che passa inosservata: colorazione bianca con diversi LED RGB, analogici asimmetrici e layout Xbox. Asus ha prestato particolare attenzione nell’ergonomia, motivo per il quale hanno spinto i designer a testare decine e decine di prototipi, in grado di trovare quello più adattabile a qualsiasi tipo di mano. L’idea è quella di evitare che il giocatore si stanchi troppo con il pollice per premere i bottoni a fianco degli stick.

Per il grip si è pensato a un metodo molto simile a quanto visto con il DualSense di PlayStation: tanti minuscoli loghi di ROG ricoprono tutta la parte posteriore, così da rendere la presa più sicura e meno scivolosa. Ad aiutare, sempre per quanto concerne la comodità, è il peso: questo PC non va oltre i 608 grammi e quindi significa poco meno di 100 grammi in meno rispetto a Steam Deck.

Nella parte posteriore è possibile trovare due tasti macro interamente personalizzabili e facilmente raggiungibili. Questi risultano molto utili per alcune tipologie di giochi e la loro posizione è senz’altro ben pensata.

Specifiche tecniche

Analizziamo ora quelle che sono le specifiche tecniche di questo dispositivo:

OS Windows 11 Home (64-bit) CPU Ryzen Z1 Extreme – 8 Cores, 16 Threads (3.30 Ghz) RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel Display 7” Full HD 16:9, 120Hz Refresh Rate e 500 Nit Storage 512GB PCie Gen 4 e supporto Micro SD Funzionalità Collegamento ROG XG Mobile, TV, monitor o schermo esterno Audio Dolby Atmos e Hi-Res audio, virtual 5.1.2 channel surround Connettività WiFi6 Dimensioni 28×11,3×3,9cm Peso 608 grammi

Come potete vedere Asus ROG Ally sfrutta un nuovo chip AMD chiamato Z1, ove in questo caso si tratta della sua versione extreme. Lo schermo da 7” LCD in Full HD da 120Hz (con FreeSync) è stato pensato per garantire la massima fluidità per la maggior parte dei videogiochi, motivo per il quale non si è optato per il più amato OLED.

A sorprendere sembra essere il curato sistema di raffreddamento basato su due ventole anti-gravity, che dovrebbero garantire prestazioni sempre stabili anche con continui movimenti del dispositivo, il tutto con rumorosità limitata a soli 20dB.

Non conosciamo ancora le performance dei giochi, ma con buona probabilità possiamo ipotizzare a un full HD con dettagli medio-bassi e con l’opportunità di scalare a propria scelta a seconda di quanto fluido vogliamo un determinato gioco. Chiaramente parliamo di ipotesi e non certezze.

Per quanto riguarda lo spazio, l’SSD da 512 GB dovrebbe garantire l’installazione di un discreto numero di titoli, ma a ogni modo è possibile eventualmente installare una SD aggiuntiva per aumentare lo spazio a disposizione.

Tirando le somme

Asus ROG Ally sembra davvero una piattaforma in grado, non solo di competere con Steam Deck, ma anche di batterla. Se davvero l’azienda taiwanese sarà capace di lanciare sul mercato un dispositivo del genere sotto i 1000 euro, potrebbe davvero risultare interessante poiché le specifiche espresse e le possibili performance sembrano promettere molto bene. Sicuramente non mancheremo di parlarvene in maniera più approfondita nel corso delle prossime settimana, quando questo PC portatile verrà lanciato sul mercato.