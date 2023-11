ASUS ROG Ally finalmente in sconto! 100€ di sconto su entrambe le edizioni

Nella vostra lista dei desideri c'è ASUS ROG Ally e stavate aspettando che andasse in sconto per acquistarla? In tal caso sarete felici di sapere che quel giorno è finalmente arrivato, dato che entrambe le versioni del PC portatile che ha spopolato negli ultimi mesi sono scontate di 100,00€!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

In particolare, vi consigliamo la versione più potente, dotata di CPU AMD Ryzen Z1 Extreme con processo a 4nm, 8-core /16-thread, che al momento è in sconto su Amazon a 699,00€ invece di 799,00€. In alternativa, sullo shop ufficiale ASUS trovate entrambi i modelli, per cui anche quello con CPU AMD Ryzen Z1 Processor con processo a 4nm 6-core/12-thread, sempre in sconto di 100,00€. Si tratta di un'occasione davvero conveniente, per cui vi invitiamo ad approfittarne prima che le scorte possano esaurire!

ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ROG Ally, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, rappresenta l'alternativa ideale per chi è alla ricerca di una piattaforma su cui giocare in mobilità, ovunque e in qualsiasi momento. Parliamo, a differenza di Steam Deck, di un vero e proprio PC con Windows 11 installato, che potrete sfruttare per riprodurre i vostri titoli da client come Steam, Epic Games, GOG, Game Pass e molto altro, godendo di prestazioni ottime e di un display Full HD.

In tal senso, è l'acquisto perfetto non solo per coloro che vogliono godere dei propri titoli PC con una maggiore comodità, giocando sul divano, sul letto od ovunque desiderino, ma anche per coloro che non dispongono di un computer da gaming e sono alla ricerca di una soluzione più economica. Mentre un PC Desktop o un notebook costano minimo mille euro, ROG Ally rappresenta un'opzione decisamente più conveniente.

Tornando a parlare del prezzo, come vi abbiamo anticipato si tratta della prima volta che entrambi i modelli di ROG Ally sono protagonisti di sconto sin dalla loro uscita, per cui ci troviamo dinanzi a un'occasione davvero imperdibile. Difficilmente, infatti, verranno di nuovo ribassati nel prossimo futuro, se non in occasione del Black Friday di novembre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!