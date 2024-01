Atari 2600+ finalmente in sconto su Amazon! IMPERDIBILE!

Siete amanti del retrogaming e desiderate aggiungere alla vostra collezione la nuova Atari 2600+, una versione rimodernata dell'iconica console del 1977 uscita da pochi mesi? In tal caso sarete felici di sapere che è scontata per la prima volta su Amazon, per cui potrete pagarla 111,98€ invece di 120,99€, oltre che optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis!

Atari 2600+, chi dovrebbe acquistarla?

L'Atari 2600+, come vi abbiamo accennato in apertura, è dedicata principalmente agli appassionati del retrogaming desiderosi di rivivere i classici degli anni '80 con le moderne comodità offerte dall'uscita HDMI. Basata sulla macchina originale, la console è compatibile con centinaia di giochi originali Atari 2600 e 7800, offrendo una vasta scelta di titoli. Inoltre, quando la acquisterete troverete inclusa nella confezione una cartuccia con 10 giochi in 1 per poter immergervi immediatamente nel gaming.

Va da sé, dunque, che grazie alla sua ampia compatibilità con numerosi videogiochi retro l'Atari 2600+ rappresenti l'acquisto ideale per chi desidera recuperare i titoli degli anni '70 e '80, spesso difficili da reperire in formato fisico e ancor più complicati da emulare digitalmente. Proprio per questo la rivisitazioni delle vecchie console in chiave moderna sono particolarmente apprezzate al giorno d'oggi, tanto che nuovi modelli, proprio come la Atari 2600+, vengono introdotti ogni anno (a tal proposito, se siete interessati a scoprirne altre potete consultare la nostra guida dedicata alle console retrogaming).

Insomma, parliamo di un acquisto davvero imprescindibile per tutti gli amanti del retrogaming, per cui non possiamo non consigliarvela, soprattutto a un prezzo così conveniente! Difficilmente, infatti, verrà scontata nuovamente nel corso dei prossimi mesi, mentre l'offerta attuale potrebbe terminare presto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

