Siete amanti del retrogaming e non vedete l’ora di aggiungere alla vostra collezione la nuova Atari 2600+, una versione rimodernata dell’iconica console del 1977 in uscita il prossimo 17 novembre? In tal caso sarete felici di sapere che i preorder sono finalmente aperti su Amazon a un prezzo di listino di 120,99€!

Grazie al preorder riservare sin da subito la vostra console e vi consigliamo di farlo il prima possibile, dato che i prodotti retrogaming sono sempre molto richiesti e, dunque, anche l’Atari 2600+ andrà probabilmente a ruba in pochissimo tempo. Inoltre, effettuare il preordine su Amazon è particolarmente conveniente dato che, se siete clienti Prime, avrete la certezza di riceverlo il giorno dell’uscita, oltre a pagare il prezzo più basso applicato fino alla spedizione. Se ancora non siete iscritti al servizio, dunque, vi invitiamo a provarlo, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere di tutti i benefici.

Atari 2600+, chi dovrebbe acquistarla?

L’Atari 2600+, come vi abbiamo accennato, è indirizzata principalmente agli amanti del retrogaming, che desiderano poter giocare ai titoli classici degli anni ’80 godendo delle tecnologie moderne come l’uscita HDMI. La console, infatti, si basa sulla macchina originale, ma è compatibile con centinaia di giochi originali Atari 2600 e 7800, per cui avrete l’imbarazzo della scelta, con una cartuccia di 10 giochi in 1 inclusa nella confezione.

Inoltre, data l’ampia compatibilità con tantissimi videogiochi retro, l’Atari 2600+ rappresenta l’acquisto perfetto per chi vuole recuperare i titoli degli anni ’70 e ’80, che al giorno d’oggi sono a dir poco difficile da reperire in formato fisico, e ancor più da emulare in digitale. Le vecchie console rivisate in veste moderna, in tal senso, sono particolarmente apprezzate, motivo per cui ogni anno ne escono di nuove (se siete interessati a scoprirne altre vi rimandiamo alla nostra guida dedicata alle console retrogaming).

Come vi abbiamo accennato, l’Atari 2600+ è disponibile per il preorder su Amazon al prezzo di listino di 120,99€. Non è da escludere, però, che nel corso dei prossimi mesi (magari in occasione della Festa delle offerte Prime) possa essere protagonista di sconti; dato che l’accredito vi sarà fatto al momento della spedizione, acquistarlo già ora vi garantirà di spendere l’importo corrispondente al prezzo più basso a cui sia mai stato venduto.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al preorder, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e procedere con l’acquisto. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire in fretta.

