Nel corso di un’intervista in Russia, Mundfish ha confermato che Atomic Heart si doterà di Denuvo. Si tratta di un anti tamper decisamente poco amato da parte dei giocatori, visto che alcune testimonianze lo ritengono responsabile di diminuire le performance dei giochi.

“Sì, posso dirvi che abbiamo deciso di utilizzare Denuvo per proteggere il gioco (dalla pirateria, ndr). Non so dirvi con certezza se impatterà sulle performance oppure no”, le parole di Robert Bagratuni, head of Mundfish dichiarate nell’intervista. Si tratta di una dichiarazione decisamente standard per un team di sviluppo che decide di adottare Denuvo come soluzione anti tamper. Bagratuni ha poi aggiunto che l’implementazione del DLSS aiuterà però il gioco ad avere più frame al secondo, riuscendo così a “bilanciare la situazione”.

Oltre all’annuncio di Denuvo (ancora non segnalato sulla pagina Steam di Atomic Heart, al momento in cui scriviamo), Mundfish ha anche aggiornato i requisiti minimi e consigliati, che risultano molto abbordabili ma più pesanti rispetto a quelli svelati lo scorso anno. Vediamoli poco più in basso:

Requisiti minimi:

Processore: AMD Ryzen 5 1600@ 3. GHz o Intel Core i5-4460 @ 3.1 GHz (con supporto AVX, AVX2 e SSE 4.2)

RAM: 8GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 380 (4 GB) o NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio libero su HDD/SSD: 90GB di spazio libero

Requisti consigliati:

Processore: AMD Ryzen 7 2700X @ 3.8 GHz o Intel Core i7-7700 @ 3.6 GHz (con supporto AVX, AVX2 e SSE 4.2)

RAM: 16GB di RAM

Scheda video: AMD RX Vega 64 (8GB) o NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB)

DirectX: Versione 12

Spazio libero su HDD/SSD: 90GB di spazio libero

Atomic Heart sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2023, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, oltre a essere incluso in Xbox Game Pass e PC Game Pass fin dal day one. Se volete saperne di più sul gioco vi invitiamo a consultare il nostro ultimo provato, che potete trovare a questo indirizzo.

