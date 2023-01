A distanza di anni dal suo annuncio, Mundfish si prepara finalmente al debutto del suo Atomic Heart. Il first person shooter, che arriverà su PC e console il 21 marzo 2023 non sarà però abbandonato a breve. Durante un’intervista con Wccftech, il director del gioco Robert Bagratuni ha infatti annunciato l’arrivo di alcuni DLC che espanderanno l’esperienza di gioco.

Quale sarà la natura di questi contenuti aggiuntivi? Bagratuni ha parlato apertamente, negando l’arrivo di DLC incentrati sul multiplayer. “L’intera esperienza di gioco di Atomic Heart resterà single player, concentrandosi sulla storia e sull’esperienza del giocatore”, le parole del director. I contenuti aggiuntivi saranno dunque focalizzati esclusivamente su nuovi territori, nuove quest, nuovi puzzle, nemici e nuovi personaggi. Il supporto dunque promette di tenere incollati i giocatori al titolo per diverso tempo, privandosi però di una componente che a oggi sembra onnipresente in tantissimi altri giochi.

Oltre ai piani per i DLC, il director ha anche parlato dello sviluppo del gioco, spiegando i motivi dietro il rinvio del titolo, previsto inizialmente per il 2022. “Volevamo creare qualcosa di straordinario. I motivi del ritardo si trovano nella nostra giovinezza a livello lavorativo, nelle nostre ambizioni e ovviamente nelle nuove tecnologie. L’abbandono del multiplayer ha inoltre giocato un ruolo fondamentale, visto che abbiamo dovuto rivedere alcune cose alla struttura”, ha svelato il director. Dal nostro punto di vista, però, un rinvio è sempre una scelta corretta se il team di sviluppo non è sicuro della qualità del prodotto. Meglio un po’ di tempo in più per poter avere tra le mani un gioco decisamente migliore.

Come vi abbiamo anticipato poco sopra, Atomic Heart sarà disponibile a partire dal 21 marzo 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Il gioco sarà anche incluso su Xbox e PC Game Pass dal day one. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.