Back 4 Blood gira anche su un tostapane, requisiti bassissimi

Dopo la beta di agosto che ha macinato buoni consensi, Back 4 Blood, successore spirituale di Left 4 Dead, è pronto a sbarcare sul mercato tra pochi giorni su PC e console. In attesa del rilascio ufficiale, Turtle Rock Studio ha rivelato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC.

Back 4 Blood è un FPS multiplayer pubblicato da Warner Bors. Interactive Entertainment e ideato dagli ex creatori di Left 4 Dead. Il gameplay, in effetti, è per molti versi simile al gioco precedente di Turtle Rock Studio: partite in coop contro gli zombie, immediatezza e grande ri-giocabilità. Ovviamente ci sono anche delle novità, come una modalità PVP 4 contro 4, e un mazzo di carte che ogni giocatore deve comporre all’inizio di ogni partita per personalizzare il suo gameplay. È disponibile anche una modalità più “classica” senza l’aggiunta delle carte.

L’intera trama di gioco di Back 4 Blood prende vita dopo lo scoppio di una pandemia causata da un parassita di origine aliena che ha trasformato il mondo in un ambiente post-apocalittico dove l’umanità cerca di resistere ai “Ridden“, gli umani infettati dal virus. Rispetto a Left 4 Dead, qui i giocatori non devono più solo sopravvivere tra le orde di zombie trovando zone sicure, ma devono combattere gli zombie per creare zone sicure. Vi lasciamo ai requisiti su PC.

Requisiti minimi



CPU: Intel Core i6-6600 o AMD Ryzen 5 2600

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 570

Storage: 40GB HDD

Requisiti consigliati

CPU: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 7 1800X

RAM: 12GB

GPU: Nvidia GTX 970 o AMD Radeon RX 590

Storage: 40GB SSD

Da come avrete potuto leggere, il gioco non sembra avere richieste hardware esorbitanti. Contate inoltre che per avere prestazioni al massimo sarà disponibile anche il DLSS. Il rilascio di Back 4 Blood è previsto per il 12 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Sui Personal Computer il gioco arriverà su Steam, Epic Games Store e anche su Xbox Game Pass dal lancio. Nell’attesa vi lasciamo alla nostra anteprima.