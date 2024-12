Balatro è impossibile da finire: come Tetris bisogna arrivare al crash

Il giocatore di Balatro Nandre ha raggiunto l'Ante 39 nel gioco, facendolo crashare e stabilendo un nuovo record. Durante una diretta streaming, Nandre ha mostrato come il punteggio richiesto per quell'Ante superi il numero massimo tracciabile dal codice del gioco (1.8e308), causando un glitch che ha fatto esplodere la partita in una pioggia di carte bianche.

Questo risultato pone Balatro tra i giochi arcade il cui punteggio massimo è teoricamente infinito, similmente a Tetris. La performance di Nandre celebra la vittoria di Balatro come Miglior Roguelike ai The Game Awards 2024, dimostrando le potenzialità estreme del gameplay.

L'impresa solleva interrogativi sulle possibilità di organizzare campionati competitivi di Balatro, simili a quelli esistenti per Tetris classico. Utilizzando seed fisse, si potrebbero creare competizioni standardizzate per confrontare le abilità dei giocatori.

Teoricamente, sarebbe possibile raggiungere Ante ancora più alti modificando il codice del gioco per gestire numeri interi sempre più grandi. Tuttavia, ciò potrebbe portare a conseguenze imprevedibili e potenzialmente destabilizzanti per il funzionamento del software.

Le origini del poker, da cui Balatro trae ispirazione, risalgono al XIX secolo negli Stati Uniti: il poker si è evoluto da giochi di carte persiani e francesi, diventando un fenomeno culturale globale. La fusione di meccaniche di poker con elementi roguelike in Balatro rappresenta un'innovazione significativa nel genere dei giochi di carte digitali.

Il vero genio di Balatro sta, infatti, nel modo in cui fonde la strategia del poker con l'imprevedibilità dei roguelike, creando un'esperienza di gioco che è allo stesso tempo familiare e sorprendentemente nuova.

Una curiosità interessante riguarda il nome "Balatro". In latino, "balatro" significa "buffone" o "giullare", un riferimento appropriato alla natura giocosa e imprevedibile del gioco. Questo nome riflette anche la tradizione dei giochi di carte, dove figure come il Jolly hanno sempre avuto un ruolo centrale.