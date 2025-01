Il gioco che ha ispirato Balatro viene bannato da Google, ma è tutto un fraintendimento

Google minaccia di rimuovere il gioco "Luck Be a Landlord" dal Play Store a causa di preoccupazioni sulla classificazione per età, nonostante non contenga vero gioco d'azzardo. Lo sviluppatore TrampolineTales ha ricevuto una notifica il 1° gennaio 2025, accusando il gioco di contenere elementi di gioco d'azzardo.

La decisione di Google solleva questioni sulla comprensione dei meccanismi di gioco da parte delle piattaforme digitali. "Luck Be a Landlord" è un roguelike deckbuilder che simula una slot machine, ma senza coinvolgere denaro reale o virtuale. Lo sviluppatore sostiene che il gioco meriterebbe una classificazione E10+, adatta ai bambini dai 10 anni in su.

TrampolineTales ha dichiarato:

"Ho compilato il questionario per la classificazione dell'età su Google Play per 'accettare' che il mio gioco 'contiene gioco d'azzardo'. Lo faccio nel tentativo di evitare che il mio gioco venga bandito globalmente su Google Play".

Il caso di "Luck Be a Landlord" non è isolato. Balatro, gioco ispirato a esso ma basato sul poker che ha spopolato negli ultimi mesi, ha affrontato problemi simili, venendo temporaneamente rimosso dal Nintendo eShop e ricevendo una classificazione 18+ da PEGI in Europa.

La situazione evidenzia alcune incongruenze nel sistema di classificazione dei giochi. Mentre titoli come "Luck Be a Landlord" e "Balatro" vengono etichettati come giochi d'azzardo, altri giochi che incorporano veri meccanismi di gambling ricevono classificazioni più permissive.

Ad esempio, EA Sports FC Mobile e Pokémon TCG Pocket includono sistemi di acquisto di pacchetti casuali con denaro reale, simili al gioco d'azzardo. Nonostante ciò, questi giochi mantengono una classificazione E (Everyone), adatta a tutti.

Queste discrepanze sollevano interrogativi sulla coerenza e l'accuratezza dei sistemi di classificazione dei giochi, nonché sulla comprensione dei meccanismi di gioco da parte delle piattaforme e degli enti regolatori.