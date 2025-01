Balatro si fa "piccolo" e arriva su Apple Watch

Un appassionato di videogiochi ha creato una versione di Balatro, popolare gioco di carte, per Apple Watch. Il programmatore amatoriale Coktoco ha, infatti, adattato il gioco per funzionare sul piccolo schermo dello smartwatch di Apple, chiamandolo "Wee Balatro".

Questa versione miniaturizzata mantiene gran parte delle funzionalità del gioco originale, nonostante le evidenti limitazioni dello schermo da 44 millimetri. Coktoco è riuscito a implementare 17 joker funzionanti, tutte le carte pianeta incluse quelle segrete, un negozio funzionante e le meccaniche di base come lo spostamento e la vendita delle carte.

Per adattare l'interfaccia, il programmatore ha sfruttato in modo creativo la corona digitale dell'Apple Watch come barra di scorrimento per navigare tra le carte in mano. Il negozio è stato ridisegnato per mostrare solo 2 joker e 1 carta pianeta per volta.

Coktoco afferma di aver realizzato il porting in Swift, linguaggio di programmazione che ha imparato appositamente nelle ultime due settimane. Il progetto è stato creato come omaggio al gioco originale, senza intenti commerciali.

L'autore spera di poter condividere il codice su GitHub in futuro, se otterrà l'approvazione degli sviluppatori originali. Al momento ha mostrato il funzionamento di Wee Balatro attraverso alcuni video sul suo sito web personale.

Nonostante le evidenti difficoltà di giocare su uno schermo così piccolo, il porting mantiene lo stile visivo caratteristico di Balatro. Si tratta di un'impresa tecnica notevole, considerando l'inesperienza iniziale del programmatore e le limitazioni hardware del dispositivo.