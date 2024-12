Balatro: migliori carte spettrali

Per diventare dei buoni giocatori di Balatro serve tanta fortuna ma anche una buona capacità di scegliere la carta giusta al momento giusto. Tra tutte queste carte è impossibile non prendere in esame le carte spettrali, una tipologia di carte rare che si possono trovare nei pacchetti e che, insieme ai tarocchi (ecco la nostra guida ai migliori) e alle carte pianeta (ecco le migliori) permettono al proprio mazzo di fare il salto di qualità!

Questo perché, le carte spettrali, permettono al giocatore di cambiare radicalmente gli effetti e le caratteristiche di determinate carte che hnno in mano; a volte pagando qualcosa, alle volte per nessun prezzo in particolare.

Andiamo insieme a scoprire quali sono le migliori carte spettrali presenti all'interno di Balatro!

Hex

Hex aggiunge l'effetto Polichrome a un jolly random, distruggendo tutti gli altri jolly; la carta che si salva vede il suo moltiplicatore moltiplicato per 1.5x, che di base è un ottimo risultato a prescindere dal punto del gioco in cui ci si trova. Certo, il prezzo da pagare è tutto fuorché basso in quanto la distruzione di tutti gli altri joker è uno scotto non da poco da sopportare ma più o meno ecco i motivi per cui siamo nella parte bassa della classifica.

Ankh

Ankh è il perfetto esempio di carta spettrale particolarmente situazionale in quanto fa una singola cosa molto intrigante: copia casualmente uno dei jolly in mano distruggendo tutti gli altri. Questo significa che se copia il Jolly Blueprint, per fare un semplice esempio, è possibile ottenere fino a x27 di moltiplicatore, un numero elevato abbastanza da far esplodere anche i punteggi più bassini. Il problema è quando la copia viene fatta su dei jolly poco interessanti in termini meccanici, risultando un problema più che altro!

Aura

La carta Aura non offre grandi vantaggi ma, senza dubbio, ha la forza di non avere svantaggi dalla sua in quanto aggiungi un effetto a caso tra Foil (+50 fiches), Holographic (+10 moltiplicatore) o Polychrome (1.5x al moltiplicatore) a una carta scelta dal giocatore tra quelle in mano. Il meglio di sé la carta Aura la dà quando utilizzata più avanti nella partita, magari su un Jolly forte, ma di per sé averne una mano non è mai una brutta notizia!

Wraith

Questa carta crea un Jolly raro casualmente in mano a un prezzo potenzialmente elevatissimo: setta a 0 i $ a disposizione del giocatore! Questo significa che nella maggioranza dei casi non è una carta che conviene utilizzare, a meno di non essere già molto bassi con i dollari!

Nel peggiore dei casi sarà possibile rivendere il jolly creato per fare cassa, nel migliore si guadagna un jolly raro particolarmente goloso per le proprie strategie.

Cryptid

State giocando una partita cercando di fare tris o coppia? Bene: il Cryptid è la carta che fa per voi in quanto permette di creare due copie di una carta a scelta tra quelle in mano copiandone anche gli upgrade! Questo significa che, se giocato in combo con la già sopracitata carta Aura, il criptide è in grado di regalare ricchissime soddisfazioni!

Sigil

Se quello che volete fare è una scala, magari di un singolo seme, Sigil è la carta che fa per voi in quanto converte tutte le carte in mano allo stesso seme, anche se questo è scelto randomicamente. Questo significa che se il jolly su cui si è incentrato il mazzo non è del seme che ci è capitato ci ritroveremo a imprecare, altrimenti avremo appena guadagnato un sacco di punti in maniera molto facile!

Ouija

Se avete finora costruito una strategia sul fare coppie, tris o poker, la migliore carta spettrale su cui fare affidamento è Ouija, che altro non fa che convertire 8 o più carte del mazzo allo stesso valore numerico! Tutto questo viene fatto al modico costo di perdere di 1 il massimo numero di carte in mano, elemento però controbilanciabile dalla scelta di un jolly ad hoc!

Ectoplasm

Anche in questo caso abbiamo a che fare con una limitazione che è facilmente controbilanciabile (il numero massimo di carte in mano è un problema aggirabile in questo gioco), ma a cui è possibile aggiungere uno slot jolly in più da utilizzare. Certo, non è esattamente il potenziamento che risulta consigliabile ai neofiti ma è inutile girare intorno alle potenzialità di questa carta!

Black Hole

La carta del buco nero è molto partcolare, in quanto può essere rintracciata anche al di fuori dei pacchetti spettrali! Con un po' di fortuna può essere trovata in quelli celestiali, insieme ai vari pianeti!

Cosa fa però il buco nero per essere una carta così interessante? Semplice: potenzia tutte le combinazioni di carte che fanno punteggio di ben 1 livello, offendo quindi un power up netto a tutta la propria mano a costo sostanzialmente zero!

Soul

La prima posizione non poteva che essere data alla carta Soul, che altro non fa che aggiungere al proprio inventare (se c'è posto) un jolly leggendario. I Jolly leggendari sono esageratamente potenti e permettono davvero di raggiungere punteggi folli, partendo da Triboulete passando poi per Yorick e Canio! In che altra maniera vi dobbiamo convincere che questa è la scelta giusta da fare?